Названа дата начала массовой вакцинации — Путин определился с повесткой на будущий год — власти будут контролировать цены на продукты — долги за услуги ЖКХ могут списать — будет создан спецсуд по правам человека. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 10 декабря — в обзоре URA.RU:
Названа дата всеобщей вакцинации в регионах
- В российских регионах не позднее 13 декабря начнется вакцинация от коронавируса. Такая информация появилась на официальном сайте правительства РФ.
Глава РФ определился с главной темой 2021 года
- Президент России Владимир Путин определил, какой будет повестка в России в 2021 году. По мнению источников агентства, Путин объявит 2021 год «Годом науки».
Власти РФ будут регулировать цены на продукты
- Цены на отечественные продукты, которые сильно подорожали, будут контролироваться правительством. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
- По мнению главы правительства РФ Михаила Мишустина в том, что растут цены на продукты, виновны ФАС, Минпромторг, Минсельхоз и вице-премьеры.
- В то же время экономисты уверены, что властям не удастся взять под контроль цены на продукты.
- Бизнесу порекомендовали не повышать цены на сахар и растительное масло и установить для них ограничение розничной стоимости. Об этом сообщил источник, близкий к Минсельхозу РФ.
Пени и штрафы за услуги ЖКХ могут списать
- Перед выборами президента в 2024 году государство может взять на себя задолженности граждан по оплате коммунальных услуг. Об этом URA.RU рассказал экономист Виталий Калугин.
- По информации ФАС в 2021 году плата за ЖКУ в среднем по России увеличится на 4%.
Пенсии можно будет оформить в негосударственных организациях
- Россияне смогут оформлять пенсии в уполномоченных негосударственных банках, которые технически смогут оказывать такую услугу. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.
В России создадут суд по правам человека
- Президент РФ Владимир Путин согласился с инициативой создания специального суда по правам человека, которую предложили 10 декабря на Совете по правам человека. По мнению главы государства, эту идею нужно проработать.
Путин похвалил введение онлайн-обучения в стране
- Россия справилась с переходом на дистанционное обучение лучше, чем это планировалось. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
- Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что онлайн-образование более безопасно для физического и психологического здоровья ребенка.
Лукашенко закрыл границы Белоруссии
- Правительство Белоруссии решило закрыть для граждан выезд из страны через наземные границы из-за риска распространения коронавируса. Теперь покинуть страну можно будет только воздушным путем.
США ввели санкции против Кадырова
- Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в санкционный список США из-за нарушений прав человека в республике. Об этом сообщается на сайт американского Минфина.
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