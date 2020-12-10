Самое важное в России и в мире на 10 декабря. В РФ создадут новый суд, пенсии можно получать по-новому

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Председатель правительства России Михаил Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Названа дата начала массовой вакцинации — Путин определился с повесткой на будущий год — власти будут контролировать цены на продукты — долги за услуги ЖКХ могут списать — будет создан спецсуд по правам человека. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 10 декабря — в обзоре URA.RU:

Названа дата всеобщей вакцинации в регионах

  • В российских регионах не позднее 13 декабря начнется вакцинация от коронавируса. Такая информация появилась на официальном сайте правительства РФ.

Глава РФ определился с главной темой 2021 года

  • Президент России Владимир Путин определил, какой будет повестка в России в 2021 году. По мнению источников агентства, Путин объявит 2021 год «Годом науки».

Власти РФ будут регулировать цены на продукты

Пени и штрафы за услуги ЖКХ могут списать

Пенсии можно будет оформить в негосударственных организациях

  • Россияне смогут оформлять пенсии в уполномоченных негосударственных банках, которые технически смогут оказывать такую услугу. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В России создадут суд по правам человека

Путин похвалил введение онлайн-обучения в стране

Лукашенко закрыл границы Белоруссии

  • Правительство Белоруссии решило закрыть для граждан выезд из страны через наземные границы из-за риска распространения коронавируса. Теперь покинуть страну можно будет только воздушным путем.

США ввели санкции против Кадырова

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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