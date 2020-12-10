Председатель правительства России Михаил Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Названа дата начала массовой вакцинации — Путин определился с повесткой на будущий год — власти будут контролировать цены на продукты — долги за услуги ЖКХ могут списать — будет создан спецсуд по правам человека. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 10 декабря — в обзоре URA.RU:

Названа дата всеобщей вакцинации в регионах

В российских регионах не позднее 13 декабря начнется вакцинация от коронавируса. Такая информация появилась на официальном сайте правительства РФ.

Глава РФ определился с главной темой 2021 года

Президент России Владимир Путин определил, какой будет повестка в России в 2021 году. По мнению источников агентства, Путин объявит 2021 год «Годом науки».

Власти РФ будут регулировать цены на продукты

Цены на отечественные продукты, которые сильно подорожали, будут контролироваться правительством. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По мнению главы правительства РФ Михаила Мишустина в том, что растут цены на продукты, виновны ФАС, Минпромторг, Минсельхоз и вице-премьеры.

В то же время экономисты уверены, что властям не удастся взять под контроль цены на продукты.

Бизнесу порекомендовали не повышать цены на сахар и растительное масло и установить для них ограничение розничной стоимости. Об этом сообщил источник, близкий к Минсельхозу РФ.

Пени и штрафы за услуги ЖКХ могут списать

Перед выборами президента в 2024 году государство может взять на себя задолженности граждан по оплате коммунальных услуг. Об этом URA.RU рассказал экономист Виталий Калугин.

По информации ФАС в 2021 году плата за ЖКУ в среднем по России увеличится на 4%.

Пенсии можно будет оформить в негосударственных организациях

Россияне смогут оформлять пенсии в уполномоченных негосударственных банках, которые технически смогут оказывать такую услугу. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В России создадут суд по правам человека

Президент РФ Владимир Путин согласился с инициативой создания специального суда по правам человека, которую предложили 10 декабря на Совете по правам человека. По мнению главы государства, эту идею нужно проработать.

Путин похвалил введение онлайн-обучения в стране

Россия справилась с переходом на дистанционное обучение лучше, чем это планировалось. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что онлайн-образование более безопасно для физического и психологического здоровья ребенка.

Лукашенко закрыл границы Белоруссии

Правительство Белоруссии решило закрыть для граждан выезд из страны через наземные границы из-за риска распространения коронавируса. Теперь покинуть страну можно будет только воздушным путем.

США ввели санкции против Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров внесен в санкционный список США из-за нарушений прав человека в республике. Об этом сообщается на сайт американского Минфина.