12 января 2021
11 января 2021

Самое актуальное в Курганской области на 13 января. В регионе не хватает медиков, чиновников начали сокращать

© Служба новостей «URA.RU»
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Сенатор Сергей Муратов вручает медикам второй горбольницы кислородные концентраты. Курган, защитный костюм, приемный покой, врачи, медики, covid19
В Курганской области не хватает медработников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начались сокращения чиновников — регион испытывает дефицит медработников — депутат Госдумы начал подготовку к выборам — директор школы ушел в отставку из-за скандала — курганскую школу отремонтируют к марту. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 13 января — в обзоре URA.RU:

Госслужащих начали сокращать

  • В управлении по обеспечению деятельности правительства региона начались сокращения сотрудников. По информации от работников, изменения в штате начнут действовать с 1 марта.

В регионе не хватает медработников

  • По состоянию на 1 января, Курганской области требовались 562 врача и 465 специалистов со средним медицинским образованием. Такие данные опубликованы на сайте регионального депздрава.

Депутат Госдумы выбрал себе помощника

Из-за конфликта уволился директор школы

  • Директор Косолаповской школы в Целинном районе Виталий Соломон, являющийся также депутатом районной думы, покинул свой пост. Ранее он конфликтовал с бывшим главой района Иваном Светличным.

Курганскую школу ремонтируют больше года

  • Школу №11 в Кургане, которую начали ремонтировать в первые месяцы 2020 года, планируется сдать в марте 2021 года. Мэр Кургана Андрей Потапов отметил, что на сегодняшний день общая готовность объекта составляет 85%.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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