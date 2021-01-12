В Курганской области не хватает медработников
Начались сокращения чиновников — регион испытывает дефицит медработников — депутат Госдумы начал подготовку к выборам — директор школы ушел в отставку из-за скандала — курганскую школу отремонтируют к марту. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 13 января — в обзоре URA.RU:
Госслужащих начали сокращать
- В управлении по обеспечению деятельности правительства региона начались сокращения сотрудников. По информации от работников, изменения в штате начнут действовать с 1 марта.
В регионе не хватает медработников
- По состоянию на 1 января, Курганской области требовались 562 врача и 465 специалистов со средним медицинским образованием. Такие данные опубликованы на сайте регионального депздрава.
Депутат Госдумы выбрал себе помощника
- Помощником депутата Госдумы Александра Ремезкова по региону стал член «Справедливой России» Андрей Кисель. Источники URA.RU считают, что Ремезков начал подготовку к выборам в Госдуму.
Из-за конфликта уволился директор школы
- Директор Косолаповской школы в Целинном районе Виталий Соломон, являющийся также депутатом районной думы, покинул свой пост. Ранее он конфликтовал с бывшим главой района Иваном Светличным.
Курганскую школу ремонтируют больше года
- Школу №11 в Кургане, которую начали ремонтировать в первые месяцы 2020 года, планируется сдать в марте 2021 года. Мэр Кургана Андрей Потапов отметил, что на сегодняшний день общая готовность объекта составляет 85%.
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