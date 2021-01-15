Самое важное в России и в мире на 15 января. Школьники переходят на очное обучение, США готовы отменить санкции против РФ, выплаты ветеранам могут повысить

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С 18 января российские школьники возвращаются за парты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Онлайн-обучение завершается — повысят выплаты некоторым категориям россиян — в правительстве произошли кадровые перестановки — Россия выходит из военного договора — США могут отменить санкции по «Северному потоку-2». Все самые интересные и важные новости в России и мире на 15 января — в обзоре URA.RU:

В России возобновляется очное обучение

  • С 18 января российские школьники переходят с дистанционного на очное обучение. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Ветеранам могут повысить выплаты

  • Ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам ордена Славы и некоторым другим категориям могут повысить выплаты на размер инфляции. С таким предложением выступил Минтруд РФ.

В правительстве произошли перестановки

Россия выходит из Договора по открытому небу

В США рассматривают отмену санкций против России

В РФ ускоряется инфляция

Операторы связи могут поднять цены на свои услуги

  • Российские мобильные операторы на 15% могут поднять цены на услуги сотовой связи в связи с пандемией COVID-19. Одна из причин повышения — компании потеряли доход от международного роуминга.

Скончался создатель «Ералаша»

  • Художественный руководитель тележурнала «Ералаша» Борис Грачевский скончался от последствий коронавируса на 72-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская.

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