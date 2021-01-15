С 18 января российские школьники возвращаются за парты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Онлайн-обучение завершается — повысят выплаты некоторым категориям россиян — в правительстве произошли кадровые перестановки — Россия выходит из военного договора — США могут отменить санкции по «Северному потоку-2». Все самые интересные и важные новости в России и мире на 15 января — в обзоре URA.RU:

В России возобновляется очное обучение

С 18 января российские школьники переходят с дистанционного на очное обучение. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Ветеранам могут повысить выплаты

Ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам ордена Славы и некоторым другим категориям могут повысить выплаты на размер инфляции. С таким предложением выступил Минтруд РФ.

В правительстве произошли перестановки

Глава российского правительства Михаил Мишустин назначил несколько руководителей департаментов аппарата правительства. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Россия выходит из Договора по открытому небу

Россия приняла решение выйти из Договора по открытому небу, к которому уже присоединились 33 страны. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В США рассматривают отмену санкций против России

Советник избранного президента США Джозефа Байдена по внешней политике Николас Бернс предложил пересмотреть санкции против «Северного потока — 2». Однако, американская сторона требует от Европы не принимать участие в этом проекте.

В РФ ускоряется инфляция

В России наблюдаются тенденция к ускорению инфляции. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

Также Набиуллина отметила, что в связи с развитием экономики, в России появится цифровой рубль.

Операторы связи могут поднять цены на свои услуги

Российские мобильные операторы на 15% могут поднять цены на услуги сотовой связи в связи с пандемией COVID-19. Одна из причин повышения — компании потеряли доход от международного роуминга.

Скончался создатель «Ералаша»

Художественный руководитель тележурнала «Ералаша» Борис Грачевский скончался от последствий коронавируса на 72-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская.