Онлайн-обучение завершается — повысят выплаты некоторым категориям россиян — в правительстве произошли кадровые перестановки — Россия выходит из военного договора — США могут отменить санкции по «Северному потоку-2». Все самые интересные и важные новости в России и мире на 15 января — в обзоре URA.RU:
В России возобновляется очное обучение
- С 18 января российские школьники переходят с дистанционного на очное обучение. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Ветеранам могут повысить выплаты
- Ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам ордена Славы и некоторым другим категориям могут повысить выплаты на размер инфляции. С таким предложением выступил Минтруд РФ.
В правительстве произошли перестановки
- Глава российского правительства Михаил Мишустин назначил несколько руководителей департаментов аппарата правительства. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Россия выходит из Договора по открытому небу
- Россия приняла решение выйти из Договора по открытому небу, к которому уже присоединились 33 страны. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В США рассматривают отмену санкций против России
- Советник избранного президента США Джозефа Байдена по внешней политике Николас Бернс предложил пересмотреть санкции против «Северного потока — 2». Однако, американская сторона требует от Европы не принимать участие в этом проекте.
В РФ ускоряется инфляция
- В России наблюдаются тенденция к ускорению инфляции. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Гайдаровском форуме.
- Также Набиуллина отметила, что в связи с развитием экономики, в России появится цифровой рубль.
Операторы связи могут поднять цены на свои услуги
- Российские мобильные операторы на 15% могут поднять цены на услуги сотовой связи в связи с пандемией COVID-19. Одна из причин повышения — компании потеряли доход от международного роуминга.
Скончался создатель «Ералаша»
- Художественный руководитель тележурнала «Ералаша» Борис Грачевский скончался от последствий коронавируса на 72-м году жизни. Об этом сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская.
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