29 января 2021

Арестован экс-глава компании, строившей стадионы к ЧМ-2018. Его подозревают в хищении денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Стадион Екатеринбург-Арена открыли для горожан. Екатеринбург , екатеринбург арена, центральный стадион
Арестован экс-глава компании, которая реконструировала «Екатеринбург-Арену» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Москве арестован бывший глава АНО «Арена-2018» Олег Галай. Его компания занималась возведением временных конструкций стадионов для проведения чемпионата мира по футболу. Об аресте ходатайствовали следователи главного следственного управления СКР.

АО «Арена-2018» было создано в 2012 году Минспорта РФ. Олег Галай одно время числился заместителем гендиректора, а потом возглавил организацию. «Ее (компании) главной задачей было возведение временных конструкций и контроль строительства футбольных стадионов в Москве, Сочи, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Волгограде и Екатеринбурге. На это из бюджета были выделены многомиллиардные суммы», — сообщает «Коммерсант».

Теперь Галай является одним из главных фигурантов расследования, связанного с хищением или растратой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). До 25 марта его отправили в СИЗО. Также арестованы предполагаемые сообщники господина Галая — Светлана Рулевая и Александр Кузнецов. Какие именно объемы хищения и растраты вверенных бюджетных денег вменяются в вину у Галаю представители СКР пока не раскрывают. Компания «Арена-2018» сейчас находится в стадии ликвидации.

Ранее сообщалось, что Счетная палата проверит реализацию концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. Проверки пройдут в городах, в которых проводились матчи ЧМ, в том числе в Екатеринбурге. До 2023 года федеральный бюджет будет покрывать до 95% затрат на содержание новых стадионов в Екатеринбурге, Волгограде, Калининграде, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Саранске. На это будет выделено более 16 миллиардов рублей. Предполагается, что за три года регионы должны выйти на окупаемость площадок.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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