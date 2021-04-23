Россиянам хотят помочь расплатиться с кредитами Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Мировые цены на нефть растут второй день подряд. К моменту закрытия торгов, сырье марки Brent выросло в цене на +0,90% и торгуется за 65,99 доллара за баррель. WTI также подорожала. На нефтяном рынке она стоит 62,05 доллара за баррель (+1,01%).

На поддержку российской валюты сработали объявленные решения ЦБ РФ по ключевой ставке и рост нефти. На момент закрытия Московской биржи, доллар снизился до 74,98 (-0,43). Евро же поднялся до 90,68 (+0,05).

Ситуация в России

Центробанк России принял решение повысить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта до 5% годовых. В Банке России отметили, что такое решение было принято из-за быстрого восстановления спроса и повышенного инфляционного давления.

Банк России повысил прогноз по инфляции по итогам текущего года до 4,7-5,2%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что сейчас ее пик еще не пройден .

По данным специалистов исследовательского центра «Тинькофф Data», россияне стали реже покупать овощи, фрукты и мясо. В Кремле заявили, что в курсе данной проблемы и над ее решением работают.

Для беременных готовят новые льготы. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому беременным студенткам и матерям-одиночкам, получающим образование, полагается социальная стипендия до достижения ребенком трехлетнего возраста.

В Госдуму внесут законопроект, согласно которому части населения помогут расплатиться с долгами по кредитам. Как рассказал депутат нижней палаты, первый заместитель комитета по экономической политике Николай Арефьев, пока неизвестно, кто именно сможет получить эту льготу.

Партия ЛДПР предложила регулярно выплачивать российским семьям с детьми по 10 тысяч рублей на подготовку к школе. В качестве условия получения выплаты, ребенок должен иметь гражданство РФ.

В РФ могут убрать ограничение на использование средств материнского капитала для покупки недвижимости без ипотеки. Сейчас без заемных средств тратить материнский капитал на приобретение жилья можно по истечению трех лет.

В дополнительные выходные дни в майские праздники будет сохранена заработная плата. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, органы власти и другие организации сами определят, сколько работников будут отвечать за функционирование этих структур в праздники.

Музыкант Слава Марлоу (Вячеслав Марлов) и тиктокер Даня Милохин вошли в лонг-лист рейтинга журнала Forbes «З0 до 30». Участниками рейтинга становятся люди, которые до 30 лет добились признания в профессиональном сообществе.

Ситуация в мире

Популярный американский брокер Interactive Brokers прекратил работу с российскими партнерами . Российские компании планируют найти альтернативу, чтобы обеспечить клиентам возможность самостоятельной торговли на глобальных рынках.

Курс биткоина упал на 5% до 48.8867 доллара, опустившись ниже отметки в 50 тысяч долларов впервые с начала марта. Это произошло на фоне опасений, что план президента США повысить налог на прирост капитала сократит инвестиции в цифровые активы.

Прогнозы и мнения экспертов

В России стоит ожидать роста ставок по кредитам после повышения ключевой ставки. Как сообщили представители банков, увеличение будет плавным и не повлияет на активность заемщиков.

Чрезмерный рост цен на жилую недвижимость в российских новостройках может привести к тому, что потенциальные покупатели такого жилья уйдут на вторичный рынок . Как сообщили в инвестиционно-риелторской компании «Альфа-Групп», также россияне опасаются вкладывать деньги в новостройки: страх связан не столько с возвратом вложенных средств, сколько с тем, смогут ли они платить по этим кредитам.

Экономист и экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев предупредил, что из-за длинных майских выходных часть россиян потеряет в доходах. Это касается тех, кто сам держит бизнес или занимается производством чего-либо.