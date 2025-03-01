Эрнст вернулся на телевидение в память о Листьеве

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст вернулся на телевидение в память об убитом 30 лет назад тележурналисте Владиславе Листьеве. Об этом он рассказал в рамках премьеры фильма «Влад Листьев. Улыбка на память», который был показан на Первом канале.
«И я вернулся на телевидение во многом в память Влада», — рассказал Эрнст в фильме. Его слова передает РИА Новости. Он также поделился своими воспоминаниями о трагедии, заявив, что до сих пор помнит все в мельчайших деталях. По его словам, он узнал о трагедии, находясь в Венеции во время съемок программы «Матадор». Об этом ему сообщил его оператор. В этот же день они сразу отправились в Москву.
Генеральный директор Первого канала также отметил, что Листьев был человеком, который выискивал проекты, оценивал их и сам пилотировал, как летчик-испытатель. По словам Эрнста, когда проект взлетал, Листьев передавал его другому человеку, что было редким явлением на телевидении, где обычно проекты удерживаются своими создателями до конца. По его словам, Листьев был уникальным человеком, созданным Богом для реализации подобных проектов.
Известный тележурналист Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в Москве, когда на него напали двое преступников, открыв огонь из пистолета и пистолета-пулемета. Он скончался на месте от ранения в голову. Это преступление стало одним из самых громких в 1990-е годы, и уголовное дело до сих пор не раскрыто.
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