Бербок призвала бундестаг немедленно одобрить Украине 3 млрд евро

Глава МИД Германии Анналена Бербок обратилась к депутатам Бундестага с призывом утвердить выделение Украине средств в размере трех миллиардов евро в связи со скандальной встречей президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции.
«Я призываю все представленные в бундестаге демократические партии одобрить выделение трех миллиардов евро для Украины, которое ранее блокировалось», — заявила Бербок в ходе пресс-конференции. Трансляция осуществлялась на YouTube-канале министерства.
По данным Spiegel, офис федерального канцлера Германии Олафа Шольца якобы замедляет процесс выделения дополнительных трех миллиардов евро на военную помощь Украине. Бербок же настаивает на необходимости расширения поддержки Украины со стороны Германии и призывает к немедленным действиям.
После встречи с Трампом, которая закончилась скандалом, Зеленский выразил мнение, что без поддержки Соединенных Штатов Украине будет сложно добиться успеха в конфликте с Россией. Он также выразил уверенность в том, что европейские страны продолжат оказывать финансовую поддержку Киеву.
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