ВСУ атаковали российский регион

Минобороны: система ПВО сбила четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью
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Беспилотники были сбиты над Белгородской областью
Беспилотники были сбиты над Белгородской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская система противовоздушной обороны сбила четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. 

«... Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — передает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что беспилотники были уничтожены с 13.00 до 17.00 по московскому времени. 

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Российская система противовоздушной обороны сбила четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.  «... Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — передает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что беспилотники были уничтожены с 13.00 до 17.00 по московскому времени. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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