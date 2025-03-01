ВСУ атаковали российский регион

Беспилотники были сбиты над Белгородской областью
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская система противовоздушной обороны сбила четыре беспилотника ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«... Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — передает ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что беспилотники были уничтожены с 13.00 до 17.00 по московскому времени.
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