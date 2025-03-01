Маск одним словом описал поведение Зеленского на переговорах в США

Поведение украинского лидера Владимира Зеленского на переговорах в Вашингтоне было «нереальным». Об этом сообщил глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск.
«Нереально», — так охарактеризовал Маск поведение Зеленского, который, по его словам, оскорблял тех, от кого пытался получить финансовую поддержку. Его слова приводит «Газета.ру».
Ранее Илон Маск заявил, что Зеленский «уничтожил себя в глазах американского народа» своим поведением на переговорах с президентом США Дональдом Трампом, передает RT. Во время переговоров он постоянно перебивал Трампа и пытался с ним спорить, передает 360.ru.
Встреча лидеров двух стран прошла 28 февраля в Вашингтоне. Зеленский приехал в США для подписания сделки по редкоземельным металлам, однако она сорвалась из-за конфликта с президентом США. В итоге Зеленский был вынужден досрочно покинуть Овальный кабинет. Сейчас он отправился в Лондон на саммит лидеров ЕС по украинскому конфликту.
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