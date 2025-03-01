Shot: состояние пенсионерки, которую сбил Александр Буйнов, ухудшилось

Ухудшилось состояние здоровья воспитательницы, которую сбил находящийся за рулем Lexus певец Александр Буйнов на пешеходном переходе. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«В ближайшее время воспитательницу переведут из больницы в Звенигороде в столичную ЦКБ имени Семашко. Женщина утверждает, что у нее болит все тело», — передает telegram-канал. Там уточнили, что перевод пациентки связан с тем, что в текущей больнице она не получала необходимого лечения.
В разговоре с Shot пострадавшая заявила, что не готова простить Буйнова за денежные компенсации. Она настаивает на том, что все должно разрешаться в соответствии с законом.
Также воспитательница поделилась, что певец и его представители до сих пор не установили с ней контакт и не принесли личные извинения. Однако концертный директор Буйнова Сергей Пудовкин заявил «Газете.Ru , что певец поддерживает связь с пострадавшей и готов предоставить ей всю необходимую помощь.
В Наро-Фоминском районе Подмосковья 27 февраля Буйнов совершил наезд на пенсионерку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая Алла Николаевна которая является воспитательницей в детском саду, в тот момент возвращалась домой после работы.
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