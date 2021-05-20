СМИ раскрыли схемы мошенничества чиновниц Минпромторга

Чиновниц арестовали до 29 июля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Преступники, похитившие с помощью мошеннических схем из федерального бюджета полмиллиарда рублей, откатывали деньги задержанным высокопоставленным чиновницам Минпромторга и дарили им дорогостоящие подарки. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.

По данным «Коммерсанта», предполагаемые хищения были совершены в 2013—2014 годах, когда Минпромторг объявил несколько конкурсов на закупку лекарств за границей для их последующей сертификации. Сделки проводились через фирмы-посредники, которые и обманули ведомство.

Как уточняет издание, непосредственные расхитители были арестованы в 2020 году. Спустя некоторое время они начали сотрудничать со следствием, сообщив, что выигрывали контракты благодаря тому, что откатывали деньги чиновникам, а также дарили им дорогостоящие подарки. «Когда следователи проводили у подозреваемых обыски, якобы ничего из списка коррупционных подношений у них (чиновниц, прим.ред.) не оказалось. Возможно, поэтому их и обвинили в мошенничестве, а не в получении взяток», — рассказал источник.

Ранее стало известно, что замглавы департамента развития фармпромышленности Минпромторга России Ольга Покидышева и экс-глава ведомства Ольга Колотилова задержаны. Их обвиняют в мошенничестве. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, чиновницы могли похитить около полумиллиарда рублей. позже в Басманном суде Москвы вынес решение об аресте Подкидышевой и Колотиловой до 19 июля.

Известно, что Покидышева занимала свой пост до настоящего времени. В свою очередь, Колотилова освободила должность в 2017 году. После этого она стала замгубернатора Новгородской области Андрея Никитина. На момент задержания была в должности советника главы региона.