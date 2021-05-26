В Госдуме придумали новые способы увеличить пенсионные накопления

Ценным бумагам должен быть присвоен высокий кредитный рейтинг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Государственная дума РФ приняла закон, разрешающий инвестировать пенсионные накопления в ценные бумаги и депозиты небанковских кредитных организаций (НКО). Соавтором законопроекта стал зампред Совета Федерации Николай Журавлев.

«Ко второму чтению в документ была внесена поправка: средства, составляющие пенсионные резервы, могут также находиться в небанковских кредитных организациях, осуществляющих функции центрального контрагента. Пенсионные накопления можно будет вложить в так называемые клиринговые сертификаты участия (вид набора ценных бумаг и высоконадежных валют)», — поясняет «Парламентская газета».

Сообщается также, что ценным бумагам должен быть присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного ЦБ РФ. На сегодняшний день в этот вид получения дохода инвестировано уже 75 триллионов рублей.

Ранее в Пенсионном фонде России сообщили, что предпенсионеры, которые потеряли работу, имеют право на досрочный выход на пенсию. Однако это будет возможно лишь при отсутствии возможности трудоустройства. Главная причина потери работы для таких граждан — увольнение по сокращению штатов либо ликвидация предприятия. Помимо этого, досрочно выйти на пенсию имеют право работники Крайнего Севера и те, кто трудился в этих регионах вахтовым методом, сообщает MK.RU .