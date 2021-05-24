ПФР напомнил о важной льготе для предпенсионеров

ПФР напомнил о досрочной пенсии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Предпенсионеры, которые потеряли работу, имеют право на досрочный выход на пенсию. Об этом напомнили в отделении ПФР по Кабардино-Балкарской Республике.

«Граждане, оставшиеся без работы в предпенсионном возрасте, имеют право выйти на пенсию раньше установленного срока при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходного периода», — говорится на сайте ПФР. Такое право предоставляется предпенсионерам, потерявшим работу в связи с увольнением по сокращению штатов либо ликвидации предприятия.

При этом отмечается, что страховой стаж оставшегося без работы предпенсионера должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Также у них должно быть накоплено минимальное число пенсионных коэффициентов: в 2021 году это 21.

Ранее российское правительство приняло документ, в котором сообщается, кто из граждан может претендовать на досрочные пенсионные выплаты. В эту категорию входят некоторые жители, работавшие в северных районах РФ. Кроме того, в ПФР сообщили, что один из родителей, воспитывающих ребенка инвалида, может выйти на досрочную пенсию в 50 лет. Также в ПФР раскрывали размер средний пенсии по России в 2021 году, передает агентство Nation News. Средняя выплата составляет 15 744 рубля.