ПФР объяснил, как заранее обратиться за назначением пенсии

Россиянам, которым осталось два года до выхода на пенсию требуется заранее обратиться в Пенсионный фонд с пакетом документов. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.
«Обращение позволит специалистам Пенсионного фонда провести предварительную работу — обеспечить полноту и достоверность сведений о пенсионных правах застрахованных лиц, учтенных в территориальном органе ПФР», — говорится в сообщении фонда.
Для своевременного и правильного назначения пенсии нужно обратиться в отделение ПФР с паспортом и трудовой книжкой. Также могут потребоваться военный билет, свидетельство о браке, если менялась фамилия, и свидетельство о рождении детей. Помимо этого, в некоторых случаях может потребоваться справка о среднем доходе за 60 месяцев.
Ранее сообщалось, что с 1 июня изменится порядок назначения ряда пенсий и социальных выплат. Если в данный момент оформить или продлить некоторые виды пенсий или пособий можно онлайн, то летом льготникам снова нужно будет обращаться в пенсионный фонд с документами, пишет «
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