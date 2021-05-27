ПФР объяснил, как заранее обратиться за назначением пенсии

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Для правильного расчета пенсии нужно обратиться в пенсионный фонд заранее Фото:

Россиянам, которым осталось два года до выхода на пенсию требуется заранее обратиться в Пенсионный фонд с пакетом документов. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России по Москве и Московской области.

«Обращение позволит специалистам Пенсионного фонда провести предварительную работу — обеспечить полноту и достоверность сведений о пенсионных правах застрахованных лиц, учтенных в территориальном органе ПФР», — говорится в сообщении фонда.

Для своевременного и правильного назначения пенсии нужно обратиться в отделение ПФР с паспортом и трудовой книжкой. Также могут потребоваться военный билет, свидетельство о браке, если менялась фамилия, и свидетельство о рождении детей. Помимо этого, в некоторых случаях может потребоваться справка о среднем доходе за 60 месяцев.

Ранее сообщалось, что с 1 июня изменится порядок назначения ряда пенсий и социальных выплат. Если в данный момент оформить или продлить некоторые виды пенсий или пособий можно онлайн, то летом льготникам снова нужно будет обращаться в пенсионный фонд с документами, пишет «Царьград». В ПФР также сообщали, что будущим пенсионерам, которые потеряли работу, дают право на досрочный выход на пенсию. Однако это будет возможно лишь при отсутствии возможности трудоустройства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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