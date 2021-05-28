Юрист: россиян ждут длинные выходные в июне

Россиянам напомнили о выходных в июне Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В июне россиян ждут три выходных дня подряд. Об этом напомнил адвокат Владимир Постанюк.

«12 июня является общероссийским праздником — в этот день отмечается День России, который относится к нерабочим праздничным дням. В этом году 12 июня выпадает на субботу, поэтому для работающих граждан имеются некоторые нюансы переноса праздника. Согласно производственному календарю, данная дата является праздничным днём, — передает его слова «Российская газета». Он отметил, что для пятидневной рабочей недели 12 июня (суббота) — праздничный день, 13 июня (воскресенье) — выходной, 14 июня (понедельник) — выходной, перенесенный с субботы.

Однако для шестидневной рабочей недели переноса нет, поскольку День России выпадает на рабочий день. При этом независимо от длительности рабочей недели, 11 июля (пятница) является предпраздничным рабочим днем и рабочее время сокращается на час. Постанюк добавил, что если из-за особенностей графика сокращение рабочего времени невозможно, работнику предоставляется дополнительное время отдыха либо оплата времени как при переработке.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что через 15-20 лет россияне будут работать три дня в неделю. Он уточнил, что уже сейчас в стране пора ввести «четырехдневку» и со временем сокращать количество рабочих часов. Это необходимо для того, чтобы россияне могли больше отдыхать и посвящать время личным нуждам. Введение четырехдневной рабочей недели ранее допустил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Однако в Совете Федерации с ним поспорили, указав, что такая идея сейчас неактуальна.