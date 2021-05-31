ФАС проверит металлургов после слов Белоусова о «нахлобучивании»

ФАС анонсировала дополнительные проверки металлургов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила провести дополнительные проверки на рынке металлопроката после слов первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о «нахлобучивании» власти. Об этом заявили в ведомстве.

Политик заявил, что металлурги во время пандемии коронавируса «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей. По его словам, отрасль повысила цены на внутреннем рынке в соответствии с мировыми темпами роста.

«Четырем территориальным управлениям ФАС поручено провести дополнительные проверки. По результатам проверок могут быть возбуждены и другие дела», — передает информацию ведомства ТАСС.

При этом отмечается, что в апреле ФАС уже проверила некоторые организации. Ведомство возбудило дело в отношении ООО «Уралметаллстрой», АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие „Стройтехцентр“, ООО „А Групп“, ООО „Управление комплектации и снабжения“ и ООО „Металлоторговая компания ‚Красо‘ по признакам заключения антиконкуретного соглашения. Компаниям грозят штрафы.

В Кремле заявили, что знают о проблеме. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что цены на рынке были очень высокие, образовались допприбыли. Сейчас правительство занимается урегулированием вопроса между властями и сырьевым бизнесом.