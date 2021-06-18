Россия продлила запрет на полеты в Танзанию

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Авиасообщение приостановлено до 19 июля Фото:
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Коронавирус COVID-19

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 19 июля. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании действующие ограничения по авиасообщению продлены до 19 июля 2021 года включительно», — говорится в сообщении. Полеты в Танзанию запрещены с 15 апреля.

Ранее стало известно, что оперштаб принял решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня. Также принято решение возобновить авиасообщение с Италией, Бельгией, Болгарией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и Иорданией с 28 июня. Голикова отметила, что будет увеличено число рейсов с Австрией, Азербайджаном, Арменией, Грецией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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