Путин одобрил участие Кадырова в выборах главы Чечни

Президент России Владимир Путин по видеосвязи пообщался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Российский лидер одобрил участие Кадырова в выборах главы республики, которые состоятся в сентябре, одновременно с выборами депутатов Госдумы.
«Вы участвовали в реализации выбора чеченского народа ранее. Многое сделано. Одно дело руководить антитеррором, другое — экономикой. У вас экономика развивается, Грозный не узнать. Предстоит сделать еще больше. Вы работаете эффективно. Полагаю, вам надо идти на выборы. Могу пожелать вам успехов», — сказал Путин.
Выборы главы Чечни состоятся 19 сентября 2021 года. Одновременно с выборами депутатов Госдумы РФ.
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