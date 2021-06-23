Путин одобрил участие Кадырова в выборах главы Чечни

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XIX съезд всероссийской политической партии
Участие Кадырова в выборах одобрил Путин Фото:

Президент России Владимир Путин по видеосвязи пообщался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Российский лидер одобрил участие Кадырова в выборах главы республики, которые состоятся в сентябре, одновременно с выборами депутатов Госдумы.

«Вы участвовали в реализации выбора чеченского народа ранее. Многое сделано. Одно дело руководить антитеррором, другое — экономикой. У вас экономика развивается, Грозный не узнать. Предстоит сделать еще больше. Вы работаете эффективно. Полагаю, вам надо идти на выборы. Могу пожелать вам успехов», — сказал Путин.

Выборы главы Чечни состоятся 19 сентября 2021 года. Одновременно с выборами депутатов Госдумы РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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