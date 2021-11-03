Кремль: Путин поручил создать COVID-госпитали по всей России

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Чествование Олимпийской сборной команды России в Кремле. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин поручил создать коронавирусные госпитали по всей России Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил создать коронавирусные госпитали по всей стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В ряд регионов России уже выдвинулись военные медики для оказания помощи с больными коронавирусом. Также было поручение президента РФ Владимира Путина продолжить создание таких госпиталей», — сказал Песков на конференц-колле.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Минобороны готово за несколько часов развернуть госпитали для помощи в борьбе с коронавирусом в любой точке страны. По его словам, медицинские мощности Минобороны уже задействованы в Хакасии, Московской и Тульской областях, нескольких других субъектах РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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