Украина сможет помешать сертификации «Северного потока — 2»

Немецкий регулятор BNetzA допустил «Нафтогаз Украины» к участию в сертификации «Северного потока — 2». Об этом заявил глава компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
«„Нафтогаз Украины“ примет участие в процедуре сертификации оператора „Северный поток — 2“! Такое решение принял сегодня немецкий регулятор BNetzA», — сообщил Юрий Витренко.
Он добавил, что Украина способна помешать сертификации российского газопровода. «Мы готовы привести свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без полного соответствия европейскому энергетическому законодательству», — резюмировал Витренко.
Ранее URA.RU сообщало, что на Украине ожидали решения по участию ОГТСУ в сертификации «Северного потока — 2» до 14 ноября. В Европарламенте заявили, что привлечение Украины к сертификации российского газопровода имеет политическое значение. Президент Украины Владимир Зеленский попросил Сенат США остановить «Северный поток — 2». Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала Европу объединиться против «Северного потока — 2», передает RT.
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