Европарламент обеспокоен повышенным вниманием двух стран к «СП-2»

Европарламент заявил, что Германия может политизировать сертификацию «Северного потока-2» (СП-2), если привлечет Украину. Для этого две компании «Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» в октябре отправили заявки в федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) на участие в процессе сертификации трубопровода.
«Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что национальная акционерная компания „Нафтогаз Украины“ и „Оператор ГТС Украины“ подали заявку на присоединение к процессу. В настоящее время заявки находятся на рассмотрении. Федеральное сетевое агентство публикует решения по дополнительным участникам на своем сайте», — заявил глава пресс-службы агентства Фите Вульф, пишут «Известия».
По словам депутата Европарламента Гуннара Бек, если агентство BNetzA одобрит заявки украинским компаний, то Германия рискует политизировать процесс сертификации СП-2. Депутат бундестага от партии АдГ Ян Нольте заверил, что дополнительные участники процесса сертификации не обладают правом вето, потому ни Украина, ни Польша не смогут оказать влияния на запуск газопровода.
Украинский президент Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда настроены на дальнейшее противодействие СП-2. В Германии и Польше также требуют остановить сертификацию газопровода, так как власти ФГР «игнорируют» польскую позицию по регулированию энергетики.
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