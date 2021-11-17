Депутат ГД раскритиковал идею подарков за вакцинацию от COVID

Вакцинация от коронавируса не требует поощрения в виде подарков, заявил Леонов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинация от COVID-19 не требует иной мотивации, кроме защиты от болезни и возможных осложнений. Об этом заявил депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Так он раскритиковал идею о предоставлении льгот для россиян за вакцинацию, с которой выступил зампред председателя комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный.

«Это [вакцинация от коронавируса], прежде всего, защита человека. Как еще уговорить привиться, какие-то льготы сделать? Мы тебя уже бесплатно вакцинируем, ты себя защищаешь от тяжелого течения COVID-19, от того, что ты можешь умереть», — передает слова депутата NEWS.ru .

Также Леонов заявил, что, будучи врачом, не может понять подобного подхода к вакцинации. Это все равно, что вручать подарок человеку с больным зубом, за то, что тот пошел на лечение, сказал депутат.

Ранее медики назвали четыре причины, почему люди не хотят вакцинироваться. Это связано с особенностью менталитета, недостатком знаний, недоверием к властям и лидерам мнений, а также неверно выстроенной в государстве информационной политикой, сообщили иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков и врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов.