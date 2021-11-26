Минтруд готовит новый критерий бедности в России

Минтруд хочет ввести «границу бедности» в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России может появится новый показатель оценки благосостояния граждан — граница бедности. Соответствующую меру обсуждает Минтруд, сообщили два близких к ведомству источника.

Как пишут «Известия», предполагается, что граница бедности будет зависеть от инфляции. Рассчитывать показатель будут по формуле: «умножение прожиточного минимума за IV квартал 2020 года („якорный показатель“) на индекс потребительских цен за искомый период».

При этом, как сообщают источники издания, показатель будет использоваться только для оценки уровня нуждаемости россиян. Критерием предоставления государственных мер соцподдержки по-прежнему останется прожиточный минимум.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал главным результатом своей работы сокращение уровня бедности среди россиян. Он также заявил, что главным врагом страны являются низкие доходы граждан.