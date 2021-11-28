28 ноября 2021

Политолог Шульман: Госдума пыталась скрыть закон о QR-кодах

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5 Общероссийский Гражданский Форум - 2017. Москва, портрет, шульман екатерина
Власти не хотели привлекать внимание к рассмотрению законопроектов о QR-кодах, считает Шульман Фото:
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Внесение законопроектов о QR-кодах в Госдуме старались замолчать, чтобы избежать волнений в обществе. Об этом заявила политолог Екатерина Шульман.

«Два закона были внесены буквально тайно, в пятницу вечером после семи [часов], в надежде, что никто не заметит», — сообщила Шульман в интервью телеканалу «Царьград». При этом первый законопроект фактически уже есть в российском правовом поле — он закрепляет положение о том, что губернатор сам несет ответственность за принятые в регионе решения, заявила политолог.

Однако протестов избежать не удалось, отмечает Шульман. Наиболее активно, по ее словам, высказывает свою позицию Уральский федеральный округ. В столице, напротив, протестуют меньше, так как Москва наиболее подвержена репрессиям.

Ранее сообщалось, что Госдума решила отложить введение QR-кодов. Принять новые ограничительные меры планируется после Нового года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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