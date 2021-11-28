Политолог Шульман: Госдума пыталась скрыть закон о QR-кодах

Внесение законопроектов о QR-кодах в Госдуме старались замолчать, чтобы избежать волнений в обществе. Об этом заявила политолог Екатерина Шульман.
«Два закона были внесены буквально тайно, в пятницу вечером после семи [часов], в надежде, что никто не заметит», — сообщила Шульман в интервью телеканалу «Царьград». При этом первый законопроект фактически уже есть в российском правовом поле — он закрепляет положение о том, что губернатор сам несет ответственность за принятые в регионе решения, заявила политолог.
Однако протестов избежать не удалось, отмечает Шульман. Наиболее активно, по ее словам, высказывает свою позицию Уральский федеральный округ. В столице, напротив, протестуют меньше, так как Москва наиболее подвержена репрессиям.
Ранее сообщалось, что Госдума решила отложить введение QR-кодов. Принять новые ограничительные меры планируется после Нового года.
Подписывайтесь на URA.RU в