Песков назвал «истерикой» обсуждение санкций США против Путина

Москва считает «информационной истерикой» обсуждение возможных санкций США против окружения президента РФ Владимира Путина в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Скорее, это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ» — заявил Песков в разговоре с ТАСС. Так пресс-секретарь ответил на вопрос о негативных последствиях данных сообщений для предстоящих онлайн-переговоров глав США и РФ.
Москва считает «информационной истерикой» обсуждение возможных санкций США против окружения президента РФ Владимира Путина в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Скорее, это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ» — заявил Песков в разговоре с ТАСС. Так пресс-секретарь ответил на вопрос о негативных последствиях данных сообщений для предстоящих онлайн-переговоров глав США и РФ. Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Байдена пройдут 7 декабря в закрытом режиме по видеосвязи. Президент США надеется на долгий разговор и собирается обсудить стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы, передает «Национальная служба новостей». Также президенты обсудят ситуацию на Украине, сообщает «Федеральное агентство новостей».