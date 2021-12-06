06 декабря 2021

Песков назвал «истерикой» обсуждение санкций США против Путина

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, путин на экране
Песков заявил, что санкции США против РФ — это «не новости» Фото:

Москва считает «информационной истерикой» обсуждение возможных санкций США против окружения президента РФ Владимира Путина в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Скорее, это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ» — заявил Песков в разговоре с ТАСС. Так пресс-секретарь ответил на вопрос о негативных последствиях данных сообщений для предстоящих онлайн-переговоров глав США и РФ.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Байдена пройдут 7 декабря в закрытом режиме по видеосвязи. Президент США надеется на долгий разговор и собирается обсудить стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы, передает «Национальная служба новостей». Также президенты обсудят ситуацию на Украине, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Москва считает «информационной истерикой» обсуждение возможных санкций США против окружения президента РФ Владимира Путина в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Скорее, это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ» — заявил Песков в разговоре с ТАСС. Так пресс-секретарь ответил на вопрос о негативных последствиях данных сообщений для предстоящих онлайн-переговоров глав США и РФ. Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Байдена пройдут 7 декабря в закрытом режиме по видеосвязи. Президент США надеется на долгий разговор и собирается обсудить стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы, передает «Национальная служба новостей». Также президенты обсудят ситуацию на Украине, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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