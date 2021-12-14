ВШЭ выяснила, почему россияне боятся интернета

Многие россияне опасаются за безопасность личных данных при использовании интернета. К такому выводу пришли исследователи Высшей школы экономики (ВШЭ). Особое предпочтение россияне отдают документам в бумажном виде и беспокоятся за персональные данные.
«Около 64% респондентов заявили, что опасаются за безопасность личных данных при использовании интернета. 57% считают, что цифровизация образования снижает его качество, и лишь 18% — что повышает», — приводит РБК результаты исследования ВШЭ.
Также исследователи отмечают, что в целом 44% опрошенных россиян видят пользу от внедрения цифровых технологий. Около 38% предпочли бы подавать документы в госорганы в случае необходимости только в бумажном виде. Порядка 14% россиян, которые учувствовали в исследовании ВШЭ, никогда не пользовались интернетом.
Исследование проводилось с 14 по 28 июня в форме компьютеризированного телефонного интервью среди россиян старше 18 лет. Выборка составила 2007 респондентов.
Россияне также опасаются кибератак, взломов баз и утечек данных, передает Царьград. По словам консультанта по интернет-безопасности Cisco Алексея Лукацкого, способность поддаваться на уловки кибермошенников напрямую зависит от доходов россиян. Чем выше доход человека, тем легче его обмануть злоумышленникам, уточняет RT.
Многие россияне опасаются за безопасность личных данных при использовании интернета. К такому выводу пришли исследователи Высшей школы экономики (ВШЭ). Особое предпочтение россияне отдают документам в бумажном виде и беспокоятся за персональные данные. «Около 64% респондентов заявили, что опасаются за безопасность личных данных при использовании интернета. 57% считают, что цифровизация образования снижает его качество, и лишь 18% — что повышает», — приводит РБК результаты исследования ВШЭ. Также исследователи отмечают, что в целом 44% опрошенных россиян видят пользу от внедрения цифровых технологий. Около 38% предпочли бы подавать документы в госорганы в случае необходимости только в бумажном виде. Порядка 14% россиян, которые учувствовали в исследовании ВШЭ, никогда не пользовались интернетом. Исследование проводилось с 14 по 28 июня в форме компьютеризированного телефонного интервью среди россиян старше 18 лет. Выборка составила 2007 респондентов. Россияне также опасаются кибератак, взломов баз и утечек данных, передает Царьград. По словам консультанта по интернет-безопасности Cisco Алексея Лукацкого, способность поддаваться на уловки кибермошенников напрямую зависит от доходов россиян. Чем выше доход человека, тем легче его обмануть злоумышленникам, уточняет RT.