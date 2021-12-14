ВШЭ выяснила, почему россияне боятся интернета 15 декабря 2021 в 08:29 Размер текста - 17 + Большинство россиян не доверяют цифровизации, следует из исследования ВШЭ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Многие россияне опасаются за безопасность личных данных при использовании интернета. К такому выводу пришли исследователи Высшей школы экономики (ВШЭ). Особое предпочтение россияне отдают документам в бумажном виде и беспокоятся за персональные данные. «Около 64% респондентов заявили, что опасаются за безопасность личных данных при использовании интернета. 57% считают, что цифровизация образования снижает его качество, и лишь 18% — что повышает», — приводит РБК результаты исследования ВШЭ. Также исследователи отмечают, что в целом 44% опрошенных россиян видят пользу от внедрения цифровых технологий. Около 38% предпочли бы подавать документы в госорганы в случае необходимости только в бумажном виде. Порядка 14% россиян, которые учувствовали в исследовании ВШЭ, никогда не пользовались интернетом. Исследование проводилось с 14 по 28 июня в форме компьютеризированного телефонного интервью среди россиян старше 18 лет. Выборка составила 2007 респондентов. Россияне также опасаются кибератак, взломов баз и утечек данных, передает Царьград. По словам консультанта по интернет-безопасности Cisco Алексея Лукацкого, способность поддаваться на уловки кибермошенников напрямую зависит от доходов россиян. Чем выше доход человека, тем легче его обмануть злоумышленникам, уточняет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Многие россияне опасаются за безопасность личных данных при использовании интернета. К такому выводу пришли исследователи Высшей школы экономики (ВШЭ). Особое предпочтение россияне отдают документам в бумажном виде и беспокоятся за персональные данные. «Около 64% респондентов заявили, что опасаются за безопасность личных данных при использовании интернета. 57% считают, что цифровизация образования снижает его качество, и лишь 18% — что повышает», — приводит РБК результаты исследования ВШЭ. Также исследователи отмечают, что в целом 44% опрошенных россиян видят пользу от внедрения цифровых технологий. Около 38% предпочли бы подавать документы в госорганы в случае необходимости только в бумажном виде. Порядка 14% россиян, которые учувствовали в исследовании ВШЭ, никогда не пользовались интернетом. Исследование проводилось с 14 по 28 июня в форме компьютеризированного телефонного интервью среди россиян старше 18 лет. Выборка составила 2007 респондентов. Россияне также опасаются кибератак, взломов баз и утечек данных, передает Царьград. По словам консультанта по интернет-безопасности Cisco Алексея Лукацкого, способность поддаваться на уловки кибермошенников напрямую зависит от доходов россиян. Чем выше доход человека, тем легче его обмануть злоумышленникам, уточняет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям