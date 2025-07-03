Урсула фон дер Ляйен потребовала увеличить поставки на Украину

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением о необходимости нарастить военную помощь Украине. Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции, посвященной председательству Дании в Совете ЕС.
«Прекращение США поставок оружия Украине — это сигнал для увеличения поставок ЕС», — сказала Урсула фон дер Ляйен во время трансляции. Это произошло после того, как США объявили о временном прекращении поставок вооружений ВСУ.
Решение США стало серьезным ударом для Украины, которая продолжает испытывать трудности на фронте. В Пентагоне подчеркнули, что речь идет о временных мерах, однако решение подверглось критике со стороны как демократов, так и республиканцев.
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