Урсула фон дер Ляйен потребовала увеличить поставки на Украину

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Решение США стало серьезным ударом для Украины
Решение США стало серьезным ударом для Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением о необходимости нарастить военную помощь Украине. Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции, посвященной председательству Дании в Совете ЕС.

«Прекращение США поставок оружия Украине — это сигнал для увеличения поставок ЕС», — сказала Урсула фон дер Ляйен во время трансляции. Это произошло после того, как США объявили о временном прекращении поставок вооружений ВСУ.

Решение США стало серьезным ударом для Украины, которая продолжает испытывать трудности на фронте. В Пентагоне подчеркнули, что речь идет о временных мерах, однако решение подверглось критике со стороны как демократов, так и республиканцев.

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением о необходимости нарастить военную помощь Украине. Соответствующее заявление она сделала на пресс-конференции, посвященной председательству Дании в Совете ЕС. «Прекращение США поставок оружия Украине — это сигнал для увеличения поставок ЕС», — сказала Урсула фон дер Ляйен во время трансляции. Это произошло после того, как США объявили о временном прекращении поставок вооружений ВСУ. Решение США стало серьезным ударом для Украины, которая продолжает испытывать трудности на фронте. В Пентагоне подчеркнули, что речь идет о временных мерах, однако решение подверглось критике со стороны как демократов, так и республиканцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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