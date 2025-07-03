Партия «Единая Россия» совместно с фондом «Наша Правда» передала комплекты средств радиоэлектронной борьбы военным корреспондентам, а также военнослужащим группировки войск «Центр». Оборудование было предоставлено журналистам ВГТРК, «Первого канала», телеканалов «Звезда» и НТВ. Подробности рассказал секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.
«Хочу выразить слова благодарности представителям всех телеканалов. Находясь сегодня в зоне СВО, вы выполняете опасную, но очень нужную работу. Мы передаем устройства РЭБ „Дикообраз“ для защиты автомобилей со съемочными группами от вражеских дронов», — заявил Владимир Якушев. Его слова приводит пресс-служба партии. Комплекты получили представители ВГТРК, «Первого канала», телеканалов «Звезда» и НТВ.
Как отметил Якушев, работа журналистов в зоне СВО помогает объективному освещению событий на линии фронта и жизни гражданского населения, а журналисты сегодня — по сути, действующие бойцы Торжественная передача техники состоялась при участии руководителя Центрального исполнительного комитета партии, депутата Государственной думы Александра Сидякина, а также генерального директора фонда «Наша Правда» Александра Бровченко.
Якушев подчеркнул, что волонтеры «Единой России», регулярно посещающие зону боевых действий, лично убеждаются в сложных условиях, с которыми сталкиваются представители СМИ. Военный корреспондент телеканала «Россия» Сергей Самоха отметил постоянное совершенствование дронов, из-за чего часть оборудования, использовавшегося еще год или даже полгода назад, уже не обеспечивает должную защиту. По его словам, полученные «Дикообразы» сделают работу журналистов безопаснее.
Поставки современного оборудования на передовые позиции осуществляются в сотрудничестве с фондом «Наша Правда». Ранее «Единая Россия» совместно с этим фондом создала Центр беспилотных систем, который сегодня объединяет разработчиков и производителей беспилотников гражданского и двойного назначения, средств радиоэлектронной борьбы и разведки, антидроновых комплексов и других специализированных изделий для нужд ВС РФ.
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