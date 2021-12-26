Власти РФ опровергли требование ЕС выплатить 290 млрд евро

Россия не должна Евросоюзу почти 300 млрд евро Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Евросоюз не требует у России 290 млрд евро за политику импортозамещения, нанесшей ущерб ЕС. Об этом заявили в Минэкономразвития.

«В 290 € млрд ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб. Более того, правила Всемирной торговой организации (ВТО, в рамках которого проходит спор — прим. URA.RU) не предполагают „выплат“ каких-либо „компенсаций“», — заявили РБК в ведомстве.

В Минэкономразвития пояснили, что Евросоюз лишь требует отменить или модифицировать отдельные меры, принятые Россией. А именно те, которые нарушают правила ВТО.

Ранее в СМИ появилась информация, что Евросоюз потребовал от России 290 миллиардов евро за импортозамещение. Представители ЕС по этому поводу направили претензию в ВТО. Они утверждают, что Москва таким образом «дискриминировала» европейские товары.