Власти РФ опровергли требование ЕС выплатить 290 млрд евро

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Россия не должна Евросоюзу почти 300 млрд евро Фото:

Евросоюз не требует у России 290 млрд евро за политику импортозамещения, нанесшей ущерб ЕС. Об этом заявили в Минэкономразвития.

«В 290 € млрд ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб. Более того, правила Всемирной торговой организации (ВТО, в рамках которого проходит спор — прим. URA.RU) не предполагают „выплат“ каких-либо „компенсаций“», — заявили РБК в ведомстве.

В Минэкономразвития пояснили, что Евросоюз лишь требует отменить или модифицировать отдельные меры, принятые Россией. А именно те, которые нарушают правила ВТО.

Ранее в СМИ появилась информация, что Евросоюз потребовал от России 290 миллиардов евро за импортозамещение. Представители ЕС по этому поводу направили претензию в ВТО. Они утверждают, что Москва таким образом «дискриминировала» европейские товары.

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Евросоюз не требует у России 290 млрд евро за политику импортозамещения, нанесшей ущерб ЕС. Об этом заявили в Минэкономразвития. «В 290 € млрд ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб. Более того, правила Всемирной торговой организации (ВТО, в рамках которого проходит спор — прим. URA.RU) не предполагают „выплат“ каких-либо „компенсаций“», — заявили РБК в ведомстве. В Минэкономразвития пояснили, что Евросоюз лишь требует отменить или модифицировать отдельные меры, принятые Россией. А именно те, которые нарушают правила ВТО. Ранее в СМИ появилась информация, что Евросоюз потребовал от России 290 миллиардов евро за импортозамещение. Представители ЕС по этому поводу направили претензию в ВТО. Они утверждают, что Москва таким образом «дискриминировала» европейские товары.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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