Путин и Лукашенко обсудили протесты в Казахстане

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Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили ситуацию с протестами в Казахстане, а также формат будущих переговоров глав государств ОДКБ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане. Президенты двух стран обсудили также формат дальнейших переговоров глав государств ОДКБ», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента России.

Как сообщили в администрации президента РФ, в переговорах также принял участие глава Армении Никол Пашинян. Лукашенко и Пашинян, вслед за Путиным, поддержали идею президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о проведении в ближайшее время заседания ОДКБ. Организацией саммита займется Армения.

Ранее в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. В результате беспорядков погибло 18 силовиков. В ходе протестов также был застрелен 11-летний ребенок. Правоохранительные органы Казахстана задержали более 4 тысяч протестующих. Вице-президент Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил о том, что в Казахстане присутствуют боевики из стран Ближнего и Среднего Востока, в том числе Афганистана.

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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили ситуацию с протестами в Казахстане, а также формат будущих переговоров глав государств ОДКБ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. «Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию в странах ОДКБ, в том числе в Казахстане. Президенты двух стран обсудили также формат дальнейших переговоров глав государств ОДКБ», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте президента России. Как сообщили в администрации президента РФ, в переговорах также принял участие глава Армении Никол Пашинян. Лукашенко и Пашинян, вслед за Путиным, поддержали идею президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о проведении в ближайшее время заседания ОДКБ. Организацией саммита займется Армения. Ранее в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. В результате беспорядков погибло 18 силовиков. В ходе протестов также был застрелен 11-летний ребенок. Правоохранительные органы Казахстана задержали более 4 тысяч протестующих. Вице-президент Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил о том, что в Казахстане присутствуют боевики из стран Ближнего и Среднего Востока, в том числе Афганистана.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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