Киркоров опубликовал трогательное видео с сыном в его день рождения

Филипп Киркоров опубликовал видео на тринадцатилетие своего сына
Народный артист России Филипп Киркоров выложил трогательное видео с сыном Мартином. Сделал он это в соцсети Instagram (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской).
На опубликованном видео продемонстрированы различные события в жизни мальчика. 29 июня сыну Филиппа Киркорова исполнилось 13 лет. Мартин родился в США в 2012 году от суррогатной матери.
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