Киркоров опубликовал трогательное видео с сыном в его день рождения

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Филипп Киркоров опубликовал видео на тринадцатилетие своего сына
Филипп Киркоров опубликовал видео на тринадцатилетие своего сына Фото:

Народный артист России Филипп Киркоров выложил трогательное видео с сыном Мартином. Сделал он это в соцсети Instagram (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской).

На опубликованном видео продемонстрированы различные события в жизни мальчика. 29 июня сыну Филиппа Киркорова исполнилось 13 лет. Мартин родился в США в 2012 году от суррогатной матери.

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Народный артист России Филипп Киркоров выложил трогательное видео с сыном Мартином. Сделал он это в соцсети Instagram (принадлежит Meta, запрещена в России и признана экстремистской). На опубликованном видео продемонстрированы различные события в жизни мальчика. 29 июня сыну Филиппа Киркорова исполнилось 13 лет. Мартин родился в США в 2012 году от суррогатной матери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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