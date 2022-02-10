10 февраля 2022

На Украине предложили взорвать российские оружейные заводы

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, запуск ракеты, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
По словам Валентина Бадрака, у Киева есть технология создания ракет большой дальности Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Если у Украины будут ракеты, которые способны лететь на 1500 километров, то можно уничтожить завод на границе РФ, производящий ракетные снаряды. Об этом заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак.

«Если у нас будет 100-150 ракет дальностью на 1500 километров, то Кремль подумает, какую риторику надо [выбирать]. <…> [Благодаря таким ракетам], мы сможем уничтожить завод в 70 километрах от российской границы, который производит ракеты», — сказал Валентин Бадрак в эфире «Апостроф TV».

Военный эксперт отметил, что у Киева есть возможность создавать такие ракеты. Он добавил, что запуск таких снарядов возможен только с самолета.

Ранее сообщалось, что директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Украина ведет подготовку к войне с Донбассом. Экс-президент Польши Лех Валенс призвал весь мир напасть на Россию из-за Украины. Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов назвал ситуацию вокруг Украины «худшим из сценариев». В белорусском МИД заявили о возможности глобального противостояния из-за Украины, пишет RT.

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Если у Украины будут ракеты, которые способны лететь на 1500 километров, то можно уничтожить завод на границе РФ, производящий ракетные снаряды. Об этом заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак. «Если у нас будет 100-150 ракет дальностью на 1500 километров, то Кремль подумает, какую риторику надо [выбирать]. <…> [Благодаря таким ракетам], мы сможем уничтожить завод в 70 километрах от российской границы, который производит ракеты», — сказал Валентин Бадрак в эфире «Апостроф TV». Военный эксперт отметил, что у Киева есть возможность создавать такие ракеты. Он добавил, что запуск таких снарядов возможен только с самолета. Ранее сообщалось, что директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Украина ведет подготовку к войне с Донбассом. Экс-президент Польши Лех Валенс призвал весь мир напасть на Россию из-за Украины. Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов назвал ситуацию вокруг Украины «худшим из сценариев». В белорусском МИД заявили о возможности глобального противостояния из-за Украины, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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