Нарышкин: Украина полным ходом готовится к войне

Нарышкин предвидит провокации ВСУ на границе с Донбассом Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Украина ведет подготовления к войне с Донбассом. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Приготовления [к войне] идут полным ходом, их не скрыть. Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом», — рассказал Нарышкин в интервью MK.RU.

Как он отмечает, сотни тонн военной техники и боеприпасов перебрасывают из США, Великобритании, Канады. Также есть информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов. Глава СВР также уточнил, что отряды СБУ и ВСУ готовят провокации на линии разграничения в Донбассе.

Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украину пытаются втянуть в вооруженное столкновение. Причем делает это «партия войны» в Киеве.