Нарышкин: Украина полным ходом готовится к войне

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Нарышкин предвидит провокации ВСУ на границе с Донбассом Фото:
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Война на Украине

Украина ведет подготовления к войне с Донбассом. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Приготовления [к войне] идут полным ходом, их не скрыть. Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом», — рассказал Нарышкин в интервью MK.RU.

Как он отмечает, сотни тонн военной техники и боеприпасов перебрасывают из США, Великобритании, Канады. Также есть информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов. Глава СВР также уточнил, что отряды СБУ и ВСУ готовят провокации на линии разграничения в Донбассе.

Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украину пытаются втянуть в вооруженное столкновение. Причем делает это «партия войны» в Киеве.

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Украина ведет подготовления к войне с Донбассом. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Приготовления [к войне] идут полным ходом, их не скрыть. Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом», — рассказал Нарышкин в интервью MK.RU. Как он отмечает, сотни тонн военной техники и боеприпасов перебрасывают из США, Великобритании, Канады. Также есть информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов. Глава СВР также уточнил, что отряды СБУ и ВСУ готовят провокации на линии разграничения в Донбассе. Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украину пытаются втянуть в вооруженное столкновение. Причем делает это «партия войны» в Киеве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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