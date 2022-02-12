Аналитики: ситуация на Украине бьет по российским компаниям

12 февраля 2022 в 21:04 Размер текста - 17 +

Владимир Левченко назвал причину снижения стоимости ценных бумаг компаний РФ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Повышение Центробанком ключевой ставки до 9,5% повлияло на понижение стоимости ценных бумаг российских компаний не так сильно, как кризис на украинско-российской границе. Об этом заявил финансовый аналитик Владимир Левченко. «Гораздо сильнее на рынок повлиял международный кризис на украинско-российской границе. Это рост напряженности в отношении нашей страны и грядущие санкции, которые, по моему мнению, будут в любом случае введены», — сказал Левченко в разговоре с «Ридусом». По его словам, действия основную роль сыграли и другие факторы. «Одна из причин того снижения, которое мы видим начиная с октября прошлого года — динамика долгового рынка. А Центральный банк следует за долговым рынком и повышает ставки», — сказал он. Ранее аналитики предсказали повышение ключевой ставки до 9,5%. О повышении ипотечной ставки из-за резких повышений ключевой ставки в 2022 году на один процентный пункт, до 10,3% как для готового, так и для строящегося жилья. Указывалось, что ставки по ипотеке в России в конце 2021 года составили 13,2%, подскочив на 4,4%. Это стало рекордом с 2015 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Повышение Центробанком ключевой ставки до 9,5% повлияло на понижение стоимости ценных бумаг российских компаний не так сильно, как кризис на украинско-российской границе. Об этом заявил финансовый аналитик Владимир Левченко. «Гораздо сильнее на рынок повлиял международный кризис на украинско-российской границе. Это рост напряженности в отношении нашей страны и грядущие санкции, которые, по моему мнению, будут в любом случае введены», — сказал Левченко в разговоре с «Ридусом». По его словам, действия основную роль сыграли и другие факторы. «Одна из причин того снижения, которое мы видим начиная с октября прошлого года — динамика долгового рынка. А Центральный банк следует за долговым рынком и повышает ставки», — сказал он. Ранее аналитики предсказали повышение ключевой ставки до 9,5%. О повышении ипотечной ставки из-за резких повышений ключевой ставки в 2022 году на один процентный пункт, до 10,3% как для готового, так и для строящегося жилья. Указывалось, что ставки по ипотеке в России в конце 2021 года составили 13,2%, подскочив на 4,4%. Это стало рекордом с 2015 года.