Захарова предупредила ЕС о последствиях раздачи оружия на Украине

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова предупредила о последствиях раздачи оружия на Украине. По ее мнению, раздача оружия населению приведет росту потерь. Об этом дипломат рассказала в своем telegram — канале.
«Это приведет к еще большим потерям Украины. Это приведет к распространению этого же оружия в странах Европы, в том числе тех, которые его сейчас поставляют», — отметила Захарова.
Ранее после участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны. Однако речи об оккупации страны не идет. Действия российских военных на Украине начались 24 февраля.
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова предупредила о последствиях раздачи оружия на Украине. По ее мнению, раздача оружия населению приведет росту потерь. Об этом дипломат рассказала в своем telegram — канале. «Это приведет к еще большим потерям Украины. Это приведет к распространению этого же оружия в странах Европы, в том числе тех, которые его сейчас поставляют», — отметила Захарова. Ранее после участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны. Однако речи об оккупации страны не идет. Действия российских военных на Украине начались 24 февраля.