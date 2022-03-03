Захарова предупредила ЕС о последствиях раздачи оружия на Украине

03 марта 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

Дипломат подчеркнула, что это же оружие распространится в странах Европы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова предупредила о последствиях раздачи оружия на Украине. По ее мнению, раздача оружия населению приведет росту потерь. Об этом дипломат рассказала в своем telegram — канале. «Это приведет к еще большим потерям Украины. Это приведет к распространению этого же оружия в странах Европы, в том числе тех, которые его сейчас поставляют», — отметила Захарова. Ранее после участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны. Однако речи об оккупации страны не идет. Действия российских военных на Украине начались 24 февраля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова предупредила о последствиях раздачи оружия на Украине. По ее мнению, раздача оружия населению приведет росту потерь. Об этом дипломат рассказала в своем telegram — канале. «Это приведет к еще большим потерям Украины. Это приведет к распространению этого же оружия в странах Европы, в том числе тех, которые его сейчас поставляют», — отметила Захарова. Ранее после участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны. Однако речи об оккупации страны не идет. Действия российских военных на Украине начались 24 февраля.