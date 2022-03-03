Захарова предупредила ЕС о последствиях раздачи оружия на Украине

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Дипломат подчеркнула, что это же оружие распространится в странах Европы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова предупредила о последствиях раздачи оружия на Украине. По ее мнению, раздача оружия населению приведет росту потерь. Об этом дипломат рассказала в своем telegram — канале.

«Это приведет к еще большим потерям Украины. Это приведет к распространению этого же оружия в странах Европы, в том числе тех, которые его сейчас поставляют», — отметила Захарова.

Ранее после участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны. Однако речи об оккупации страны не идет. Действия российских военных на Украине начались 24 февраля.

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Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова предупредила о последствиях раздачи оружия на Украине. По ее мнению, раздача оружия населению приведет росту потерь. Об этом дипломат рассказала в своем telegram — канале. «Это приведет к еще большим потерям Украины. Это приведет к распространению этого же оружия в странах Европы, в том числе тех, которые его сейчас поставляют», — отметила Захарова. Ранее после участившихся случаев обстрела территории Донецкой и Луганской республик со стороны украинских военных, президент РФ Владимир Путин принял решение провести на территории Украины спецоперацию. Целями ее являются демилитаризация и денацификация страны. Однако речи об оккупации страны не идет. Действия российских военных на Украине начались 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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