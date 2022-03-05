Путин упростил въезд в РФ для иностранцев из ЛНР, ДНР и Украины

06 марта 2022 в 02:06 Размер текста - 17 +

Иностранцы, а также лица без гражданства смогут пересекать границу РФ по документам, удостоверяющим личность Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин подписал указ, который облегчает иностранцам, а также лицам без гражданства из ЛНР, ДНР и Украины въезд в РФ. Текст соответствующего документа опубликован на сайте Кремля. «Иностранные граждане и лица без гражданства с территорий ЛНР, ДНР и Украины <…> осуществляют въезд в Россию <…> и выезд из России в государства их гражданской принадлежности или постоянного проживания без оформления визы по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым Россией в этом качестве, а также по документам, удостоверяющим их личность, срок действия которых истек», — говорится в документе. Перечисленные лица вправе пребывать в РФ до 15 дней с момента пресечения границы страны, сообщается в тексте указа. Ранее Путин подписал указ «О дополнительных соцгарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках нацгвардии РФ, и членам их семей». В соответствии с указом, семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, на территориях ЛНР и ДНР, а также в ходе боевых действий в Сирии осуществляется выплата в размере 5 млн рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин подписал указ, который облегчает иностранцам, а также лицам без гражданства из ЛНР, ДНР и Украины въезд в РФ. Текст соответствующего документа опубликован на сайте Кремля. «Иностранные граждане и лица без гражданства с территорий ЛНР, ДНР и Украины <…> осуществляют въезд в Россию <…> и выезд из России в государства их гражданской принадлежности или постоянного проживания без оформления визы по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым Россией в этом качестве, а также по документам, удостоверяющим их личность, срок действия которых истек», — говорится в документе. Перечисленные лица вправе пребывать в РФ до 15 дней с момента пресечения границы страны, сообщается в тексте указа. Ранее Путин подписал указ «О дополнительных соцгарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках нацгвардии РФ, и членам их семей». В соответствии с указом, семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, на территориях ЛНР и ДНР, а также в ходе боевых действий в Сирии осуществляется выплата в размере 5 млн рублей.