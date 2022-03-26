Нацисты заблокированы в Мариуполе, ПВО РФ сбили 3 самолета ВСУ. Главное к вечеру 26 марта

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Мариуполь. Украина, последствия, мариуполь, обстрел, гуманитарная катастрофа
В Мариуполе продолжаются бои за город Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы ДНР заблокировали украинских националистов в Мариуполе на заводе «Азовсталь», часть из них пытается покинуть город по гумкоридорам. У украинских офицеров, которые сдались ВС РФ под Киевом, запасы и провизия закончились 3 марта. Главное о ситуации на Украине к вечеру 26 марта.

  • ВС РФ в Новомихайловке уничтожили более 30 военнослужащих ВСУ. А также — 6 бронеавтомобилей и батарею полевой артиллерии;
  • В Донбасс выехали военные Южной Осетии. Об этом заявил президент республики Анатолий Бибилов;
  • В Николаевке добровольно сдался в плен 61 украинский военнослужащий. Их запасы и провизия закончились 3 марта, пишет Пятый канал;
  • Замминистра обороны РФ Александр Фомин вручил Ордена Мужества военным, участвовавшим в спецоперации по защите Донбасса. Мероприятие проходило в 3-м Центральном военном клиническом госпитале им. А. А. Вишневского;
  • Власти ДНР разрешили расплачиваться рублями и гривнами на территории региона. Указ подписал глава республики Денис Пушилин;
  • Российские войска ПВО сбили три украинских самолета. Были сбиты также шесть беспилотников;
  • Участников спецоперации на Украине признали ветеранами боевых действий. Указ подписал президент РФ Владимир Путин;
  • Россия формирует военно-гражданскую администрацию на юге Украины. Об этом сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов;
  • Германия доставила на Украину большую партию оружия для ВСУ. В частности, 1,5 тысячи зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Стрела», 100 пулеметов MG3, а также 8 миллионов патронов для пистолетов;
  • За сутки погибли шесть военнослужащих ДНР. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, пишет ТАСС.

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Силы ДНР заблокировали украинских националистов в Мариуполе на заводе «Азовсталь», часть из них пытается покинуть город по гумкоридорам. У украинских офицеров, которые сдались ВС РФ под Киевом, запасы и провизия закончились 3 марта. Главное о ситуации на Украине к вечеру 26 марта.
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