В Мариуполе продолжаются бои за город Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Силы ДНР заблокировали украинских националистов в Мариуполе на заводе «Азовсталь», часть из них пытается покинуть город по гумкоридорам. У украинских офицеров, которые сдались ВС РФ под Киевом, запасы и провизия закончились 3 марта. Главное о ситуации на Украине к вечеру 26 марта.