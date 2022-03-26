Силы ДНР заблокировали украинских националистов в Мариуполе на заводе «Азовсталь», часть из них пытается покинуть город по гумкоридорам. У украинских офицеров, которые сдались ВС РФ под Киевом, запасы и провизия закончились 3 марта. Главное о ситуации на Украине к вечеру 26 марта.
ВС РФ в Новомихайловке уничтожили более 30 военнослужащих ВСУ. А также — 6 бронеавтомобилей и батарею полевой артиллерии;
В Николаевке добровольно сдался в плен 61 украинский военнослужащий. Их запасы и провизия закончились 3 марта, пишет Пятый канал;
Замминистра обороны РФ Александр Фомин вручил Ордена Мужества военным, участвовавшим в спецоперации по защите Донбасса. Мероприятие проходило в 3-м Центральном военном клиническом госпитале им. А. А. Вишневского;
Силы ДНР заблокировали украинских националистов в Мариуполе на заводе «Азовсталь», часть из них пытается покинуть город по гумкоридорам. У украинских офицеров, которые сдались ВС РФ под Киевом, запасы и провизия закончились 3 марта. Главное о ситуации на Украине к вечеру 26 марта.