Зам Шойгу наградил в госпитале раненых российских военных

Награды получили 9 военнослужащих Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Замминистра обороны РФ Александр Фомин вручил Ордена Мужества военным, участвовавшим в спецоперации по защите Донбасса. Мероприятие проходило в 3-м Центральном военном клиническом госпитале им. А. А. Вишневского

«Товарищи бойцы, вы как настоящие воины не подкачали, выполнили задачу на 100%. Отдали долг сполна. За что вам, конечно же, честь и хвала. Вы рисковали самым драгоценным, что есть у человека — жизнью и здоровьем, но никто из вас не дрогнул», — передает слова Фомина telegram-канал «Звезда». Отмечается, что всего военнослужащим вручены 9 наград.

С 24 февраля, после начала спецоперации на Украине, под контроль народных милиций ЛНР и ДНР перешли 276 населенных пунктов, ранее находившихся в зоне действий украинской армии и нацбатов. ВС РФ нанесено поражение 16 основным военным аэродромам, с которых осуществлялись боевые вылеты украинской авиации. Уничтожены 39 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины. Из находившихся на 24 февраля в боевом составе украинской армии 2 416 танков и других боевых бронемашин уничтожены 1 587. Из 152 военных самолетов осталось 112, из 149 вертолетов — 75, из 36 беспилотников «Байрактар ТБ2» уничтожены 35; из 180 комплексов ПВО С-300 и «Бук М1» — 148; из 300 РЛС различного назначения — 117.

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