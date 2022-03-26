Россия формирует военную администрацию на юге Украины

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На юге Украины идет формирование военно-гражданской администрации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия начала формирование военно-гражданской администрации в городах на юге Украины. Об этом сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

«Там уже идет формирование новых военно-гражданских администраций, запущен процесс трансляции российского телерадиовещания, люди все шире в расчетах используют российские рубли. Все это — шаги в верном направлении, ведь юго-восток Украины всегда являлся важной частью русской цивилизации, был Таврической губернией», — сказал Мурадов в беседе с РИА «Новости».

Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Сейчас российская армия контролирует Херсонскую область и освободила от националистов Мариуполь. Владимир Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России.

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Россия начала формирование военно-гражданской администрации в городах на юге Украины. Об этом сообщил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов. «Там уже идет формирование новых военно-гражданских администраций, запущен процесс трансляции российского телерадиовещания, люди все шире в расчетах используют российские рубли. Все это — шаги в верном направлении, ведь юго-восток Украины всегда являлся важной частью русской цивилизации, был Таврической губернией», — сказал Мурадов в беседе с РИА «Новости». Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Сейчас российская армия контролирует Херсонскую область и освободила от националистов Мариуполь. Владимир Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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