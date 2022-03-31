Аналитик: Европа не откажется от российского газа

31 марта 2022 в 21:34 Размер текста - 17 +

Отказ Европы от российского газа приведет к кризису, считает аналитик Фото: media.gazprom-neft.ru новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны Европы не станут отказываться от российского газа из-за требования оплаты рублями. Об этом сообщил старший аналитик компании Esperio Антон Быков. «В мире, где почти все решения принимаются в соответствии с экономической выгодой, вероятность прекращения поставок из России в страны ЕС можно было бы оценить менее чем в один процент. Это могло произойти только в случае форс-мажора, который по каким-то причинам сделает физически невозможными поставки по всем трубопроводам из РФ в европейские страны», — сообщает «Ридус» со ссылкой на Антона Быкова. По его словам, остановка экспорта маловероятна, потому что это вызовет в России и в Европе экономический спад, который будем сопоставим с величиной среднего кризиса (примерно на 2-3% от ВВП). Россия может потерять из-за этого 40-50 млрд долларов в год, а страны ЕС — 350-400 млрд долларов в год. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже газа недружественным странам только за рубли. В этот список входят США, страны Евросоюза и другие государства. Франция и Германия решили отказаться от покупки газа за рубли. Решение главы государства одобрили 76% граждан, согласно опросу ФОМ. Это приведет к укреплению рубля, считают 27% опрошенных. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Страны Европы не станут отказываться от российского газа из-за требования оплаты рублями. Об этом сообщил старший аналитик компании Esperio Антон Быков. «В мире, где почти все решения принимаются в соответствии с экономической выгодой, вероятность прекращения поставок из России в страны ЕС можно было бы оценить менее чем в один процент. Это могло произойти только в случае форс-мажора, который по каким-то причинам сделает физически невозможными поставки по всем трубопроводам из РФ в европейские страны», — сообщает «Ридус» со ссылкой на Антона Быкова. По его словам, остановка экспорта маловероятна, потому что это вызовет в России и в Европе экономический спад, который будем сопоставим с величиной среднего кризиса (примерно на 2-3% от ВВП). Россия может потерять из-за этого 40-50 млрд долларов в год, а страны ЕС — 350-400 млрд долларов в год. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже газа недружественным странам только за рубли. В этот список входят США, страны Евросоюза и другие государства. Франция и Германия решили отказаться от покупки газа за рубли. Решение главы государства одобрили 76% граждан, согласно опросу ФОМ. Это приведет к укреплению рубля, считают 27% опрошенных.