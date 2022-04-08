ФОМ: россияне стали больше доверять Путину

За последнюю неделю рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину вырос до 79%. Соответствующие данные приводит Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).
«По мнению 82% респондентов, Владимир Путин хорошо работает на своем посту (рейтинг вырос на 3%). 79% опрошенных доверяют президенту (рейтинг вырос на 2%). Деятельность премьер-министра и правительства одобряют 57% опрошенных. В рейтинге доверия к политическим партиям лидирует „Единая Россия“, положительно работу партии оценили 44% респондентов», — сообщается на сайте ФОМ.
Ранее аналогичный опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным центра, за последнюю неделю рейтинг доверия к Владимиру Путину вырос на 0,6 п. п. до 81,6%. Деятельность президента одобрили 78,9% опрошенных.
За последнюю неделю рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину вырос до 79%. Соответствующие данные приводит Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). «По мнению 82% респондентов, Владимир Путин хорошо работает на своем посту (рейтинг вырос на 3%). 79% опрошенных доверяют президенту (рейтинг вырос на 2%). Деятельность премьер-министра и правительства одобряют 57% опрошенных. В рейтинге доверия к политическим партиям лидирует „Единая Россия“, положительно работу партии оценили 44% респондентов», — сообщается на сайте ФОМ. Ранее аналогичный опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным центра, за последнюю неделю рейтинг доверия к Владимиру Путину вырос на 0,6 п. п. до 81,6%. Деятельность президента одобрили 78,9% опрошенных.