ФОМ: россияне стали больше доверять Путину

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
79% респондентов выразили доверие к Владимиру Путину Фото:

За последнюю неделю рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину вырос до 79%. Соответствующие данные приводит Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

«По мнению 82% респондентов, Владимир Путин хорошо работает на своем посту (рейтинг вырос на 3%). 79% опрошенных доверяют президенту (рейтинг вырос на 2%). Деятельность премьер-министра и правительства одобряют 57% опрошенных. В рейтинге доверия к политическим партиям лидирует „Единая Россия“, положительно работу партии оценили 44% респондентов», — сообщается на сайте ФОМ.

Ранее аналогичный опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным центра, за последнюю неделю рейтинг доверия к Владимиру Путину вырос на 0,6 п. п. до 81,6%. Деятельность президента одобрили 78,9% опрошенных.

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За последнюю неделю рейтинг доверия к президенту России Владимиру Путину вырос до 79%. Соответствующие данные приводит Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). «По мнению 82% респондентов, Владимир Путин хорошо работает на своем посту (рейтинг вырос на 3%). 79% опрошенных доверяют президенту (рейтинг вырос на 2%). Деятельность премьер-министра и правительства одобряют 57% опрошенных. В рейтинге доверия к политическим партиям лидирует „Единая Россия“, положительно работу партии оценили 44% респондентов», — сообщается на сайте ФОМ. Ранее аналогичный опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным центра, за последнюю неделю рейтинг доверия к Владимиру Путину вырос на 0,6 п. п. до 81,6%. Деятельность президента одобрили 78,9% опрошенных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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