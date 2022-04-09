Польша пообещала ввести эмбарго на уголь и газ из России

10 апреля 2022 в 04:39 Размер текста - 17 +

Польша намерена отказаться от российского угля в ближайшее время Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Польша запретит поставки газа и угля из России в ближайшие месяцы. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел страны Шимон Шинковский. «Даже если такое решение (о запрете поставок на российские энергоресурсы — прим. URA.RU) не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же», — сказал Шинковский в интервью газете Berliner Zeitung. Он напомнил, что ранее Польша уже заявляла о готовности немедленно ввести эмбарго на российские энергоресурсы. При этом замглавы МИД признал, что действия Польши без сторонней поддержки не окажут значительного влияния на экономику России. «Только совместное решение европейских государств имеет смысл», — заключил он. Япония, в свою очередь, приняла решение отказаться от импорта российского угля. Однако в Евросоюзе еще не пришли к единому решению. Венгрия, Австрия, Италия, Нидерланды и Германия выступают против введения запрета на поставки российского газа. При этом депутаты Европарламента проголосовали за введение эмбарго на поставки из России угля, газа, нефти и ядерного топлива, напоминает «Национальная служба новостей». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Польша запретит поставки газа и угля из России в ближайшие месяцы. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел страны Шимон Шинковский. «Даже если такое решение (о запрете поставок на российские энергоресурсы — прим. URA.RU) не будет принято Евросоюзом, мы сами примем его в течение нескольких месяцев, чтобы подать хороший пример и побудить другие страны сделать так же», — сказал Шинковский в интервью газете Berliner Zeitung. Он напомнил, что ранее Польша уже заявляла о готовности немедленно ввести эмбарго на российские энергоресурсы. При этом замглавы МИД признал, что действия Польши без сторонней поддержки не окажут значительного влияния на экономику России. «Только совместное решение европейских государств имеет смысл», — заключил он. Япония, в свою очередь, приняла решение отказаться от импорта российского угля. Однако в Евросоюзе еще не пришли к единому решению. Венгрия, Австрия, Италия, Нидерланды и Германия выступают против введения запрета на поставки российского газа. При этом депутаты Европарламента проголосовали за введение эмбарго на поставки из России угля, газа, нефти и ядерного топлива, напоминает «Национальная служба новостей». Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.