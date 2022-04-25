В Кузбассе 300 горняков заблокированы в шахте из-за прорыва воды

В Новокузнецке (Кемеровская область) из шахты «Ерунаковская-8» эвакуируют шахтеров из-за прорыва водоотвода. Под землей находятся более 280 человек.
«Шахту эвакуируют из-за прорыва водоотвода. Под землей находятся 284 человека, 11 на поверхности», — сообщает РЕН ТВ.
Известно о гибели одного человека. Эвакуация, в данном момент, затруднительна из-за затопления.
В России планируют сократить число угольных шахт, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак. Старые шахты собираются закрывать после истечения срока действия лицензий, а новые открывать не планируют. Новак отметил, что это опасные производственные объекты. Такой подход обусловлен трагедией на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, когда в результате пожара погиб 51 человек, пострадали 106.
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В Новокузнецке (Кемеровская область) из шахты «Ерунаковская-8» эвакуируют шахтеров из-за прорыва водоотвода. Под землей находятся более 280 человек. «Шахту эвакуируют из-за прорыва водоотвода. Под землей находятся 284 человека, 11 на поверхности», — сообщает РЕН ТВ. Известно о гибели одного человека. Эвакуация, в данном момент, затруднительна из-за затопления. В России планируют сократить число угольных шахт, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак. Старые шахты собираются закрывать после истечения срока действия лицензий, а новые открывать не планируют. Новак отметил, что это опасные производственные объекты. Такой подход обусловлен трагедией на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, когда в результате пожара погиб 51 человек, пострадали 106.