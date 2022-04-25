В Кузбассе 300 горняков заблокированы в шахте из-за прорыва воды

Прорыв воды на шахте в Кузбассе заблокировал горняков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Новокузнецке (Кемеровская область) из шахты «Ерунаковская-8» эвакуируют шахтеров из-за прорыва водоотвода. Под землей находятся более 280 человек.

«Шахту эвакуируют из-за прорыва водоотвода. Под землей находятся 284 человека, 11 на поверхности», — сообщает РЕН ТВ.

Известно о гибели одного человека. Эвакуация, в данном момент, затруднительна из-за затопления.

В России планируют сократить число угольных шахт, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак. Старые шахты собираются закрывать после истечения срока действия лицензий, а новые открывать не планируют. Новак отметил, что это опасные производственные объекты. Такой подход обусловлен трагедией на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, когда в результате пожара погиб 51 человек, пострадали 106.