В Кузбассе 300 горняков заблокированы в шахте из-за прорыва воды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, шахтеры, забой
Прорыв воды на шахте в Кузбассе заблокировал горняков Фото:

В Новокузнецке (Кемеровская область) из шахты «Ерунаковская-8» эвакуируют шахтеров из-за прорыва водоотвода. Под землей находятся более 280 человек.

«Шахту эвакуируют из-за прорыва водоотвода. Под землей находятся 284 человека, 11 на поверхности», — сообщает РЕН ТВ.

Известно о гибели одного человека. Эвакуация, в данном момент, затруднительна из-за затопления.

В России планируют сократить число угольных шахт, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак. Старые шахты собираются закрывать после истечения срока действия лицензий, а новые открывать не планируют. Новак отметил, что это опасные производственные объекты. Такой подход обусловлен трагедией на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, когда в результате пожара погиб 51 человек, пострадали 106.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

В Новокузнецке (Кемеровская область) из шахты «Ерунаковская-8» эвакуируют шахтеров из-за прорыва водоотвода. Под землей находятся более 280 человек. «Шахту эвакуируют из-за прорыва водоотвода. Под землей находятся 284 человека, 11 на поверхности», — сообщает РЕН ТВ. Известно о гибели одного человека. Эвакуация, в данном момент, затруднительна из-за затопления. В России планируют сократить число угольных шахт, рассказал вице-премьер РФ Александр Новак. Старые шахты собираются закрывать после истечения срока действия лицензий, а новые открывать не планируют. Новак отметил, что это опасные производственные объекты. Такой подход обусловлен трагедией на шахте «Листвяжная» в Кузбассе, когда в результате пожара погиб 51 человек, пострадали 106.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...