Польша досрочно разорвала «ямальский» контракт с «Газпромом», однако продолжает получать российский газ реверсом из ФРГ. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
«Польша досрочно расторгла соглашение с Газпромом о поставке газа и делает вид, что ей наш газ не нужен. При этом получает его реверсом из Германии, то есть на деле подтверждает, что нужен. Чисто польский стиль», — написал пушков в своем telegram-канале.
23 мая Польша досрочно разорвала подписанный в 1993 году договор с Россией о поставках газа по Ямалу. Соответствующее решение Варшавы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «оголтелым», добавив, что Польша продолжает косвенно получать российское топливо по большей цене от других стран.
Ранее президент РФ подписал указ о продаже газа недружественным странам за рубли. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза. Президент заявил, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ. Так, например, 27 апреля «Газпром» прекратил экспорт топлива в Польшу и Болгарию.
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Польша досрочно разорвала «ямальский» контракт с «Газпромом», однако продолжает получать российский газ реверсом из ФРГ. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. «Польша досрочно расторгла соглашение с Газпромом о поставке газа и делает вид, что ей наш газ не нужен. При этом получает его реверсом из Германии, то есть на деле подтверждает, что нужен. Чисто польский стиль», — написал пушков в своем telegram-канале. 23 мая Польша досрочно разорвала подписанный в 1993 году договор с Россией о поставках газа по Ямалу. Соответствующее решение Варшавы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «оголтелым», добавив, что Польша продолжает косвенно получать российское топливо по большей цене от других стран. Ранее президент РФ подписал указ о продаже газа недружественным странам за рубли. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза. Президент заявил, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ. Так, например, 27 апреля «Газпром» прекратил экспорт топлива в Польшу и Болгарию.