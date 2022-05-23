Сенатор Пушков высмеял отказ Варшавы от российского газа. «Чисто польский стиль»

24 мая 2022 в 05:14 Размер текста - 17 +

Пушков усмехнулся досрочным расторжением газового контракта Польши с РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Польша досрочно разорвала «ямальский» контракт с «Газпромом», однако продолжает получать российский газ реверсом из ФРГ. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. «Польша досрочно расторгла соглашение с Газпромом о поставке газа и делает вид, что ей наш газ не нужен. При этом получает его реверсом из Германии, то есть на деле подтверждает, что нужен. Чисто польский стиль», — написал пушков в своем telegram-канале. 23 мая Польша досрочно разорвала подписанный в 1993 году договор с Россией о поставках газа по Ямалу. Соответствующее решение Варшавы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «оголтелым», добавив, что Польша продолжает косвенно получать российское топливо по большей цене от других стран. Ранее президент РФ подписал указ о продаже газа недружественным странам за рубли. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза. Президент заявил, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ. Так, например, 27 апреля «Газпром» прекратил экспорт топлива в Польшу и Болгарию.

Польша досрочно разорвала «ямальский» контракт с «Газпромом», однако продолжает получать российский газ реверсом из ФРГ. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. «Польша досрочно расторгла соглашение с Газпромом о поставке газа и делает вид, что ей наш газ не нужен. При этом получает его реверсом из Германии, то есть на деле подтверждает, что нужен. Чисто польский стиль», — написал пушков в своем telegram-канале. 23 мая Польша досрочно разорвала подписанный в 1993 году договор с Россией о поставках газа по Ямалу. Соответствующее решение Варшавы пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «оголтелым», добавив, что Польша продолжает косвенно получать российское топливо по большей цене от других стран. Ранее президент РФ подписал указ о продаже газа недружественным странам за рубли. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза. Президент заявил, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ. Так, например, 27 апреля «Газпром» прекратил экспорт топлива в Польшу и Болгарию.