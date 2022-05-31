Россияне получают посылки с наркотиками вместо лекарств

01 июня 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

Полученные запрещенные препараты посредством почты расцениваются, как контрабанда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На жительницу Адыгеи возбудили уголовное дело за контрабанду сильнодействующих веществ после того, как заказала в интернете у иностранного поставщика лекарство. Она получила запрещенный препарат по почте, после чего была задержана оперативниками ФСБ. Оказалось, что в составе препарата содержалось запрещенное вещество сибутрамин, теперь ей грозит до семи лет лишения свободы, сообщают «Известия», ссылаясь на пресс-службу ФСБ. Также отмечается, что чаще всего в подобные истории попадают молодые люди, которые приобретают таким способом препараты для спортивных интересов. Например, в 2021 году в Саратове вынесли обвинительный приговор 22-летнему мужчине, который попытался купить в интернете стероиды у неизвестного поставщика из Беларуси. Он получил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. В Волжске осенью текущего года 29-летний житель приобрел в интернет-магазине препарат, содержащий тестостерон. Суд вынес в отношении него обвинительный приговор и назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. «Люди заказывают таблетки от онкологии для себя или детей, антидепрессанты, ветеринарные препараты для домашних животных. У многих из них стоит выбор между нормальной жизнью или перспективой уголовного дела. И иногда они выбирают второе», — сказала доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия» Лариса Крушанова. Действующий адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский выделил несколько категорий товаров, которые строго запрещено приобретать гражданам России на площадках интернет-магазинов. Среди них — наркотики, стероиды и биоактивные добавки, признанные наркотическими веществами, растения, радиоактивные материалы, драгоценные камни, алмазы, (не прошедшие сертификацию), оружие, а также шпионская техника. Он отметил, что перечень таких препаратов утвержден правительством РФ. «Чтобы не оказаться на скамье подсудимых гражданам, желающим заказать, к примеру, лекарственные или ветеринарные препараты, следует внимательно ознакомиться с их составом на предмет того, не занесены ли его компоненты в перечень запрещенных в России веществ», — советует собеседник газеты. Ранее сообщалось, что в Мещанском районном суде столицы был арестован один из основателей онлайн-площадки по продаже наркотиков Hydra Market Дмитрия Павлова. Об этом говорится в электронной базе данных суда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

На жительницу Адыгеи возбудили уголовное дело за контрабанду сильнодействующих веществ после того, как заказала в интернете у иностранного поставщика лекарство. Она получила запрещенный препарат по почте, после чего была задержана оперативниками ФСБ. Оказалось, что в составе препарата содержалось запрещенное вещество сибутрамин, теперь ей грозит до семи лет лишения свободы, сообщают «Известия», ссылаясь на пресс-службу ФСБ. Также отмечается, что чаще всего в подобные истории попадают молодые люди, которые приобретают таким способом препараты для спортивных интересов. Например, в 2021 году в Саратове вынесли обвинительный приговор 22-летнему мужчине, который попытался купить в интернете стероиды у неизвестного поставщика из Беларуси. Он получил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. В Волжске осенью текущего года 29-летний житель приобрел в интернет-магазине препарат, содержащий тестостерон. Суд вынес в отношении него обвинительный приговор и назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. «Люди заказывают таблетки от онкологии для себя или детей, антидепрессанты, ветеринарные препараты для домашних животных. У многих из них стоит выбор между нормальной жизнью или перспективой уголовного дела. И иногда они выбирают второе», — сказала доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции университета «Синергия» Лариса Крушанова. Действующий адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский выделил несколько категорий товаров, которые строго запрещено приобретать гражданам России на площадках интернет-магазинов. Среди них — наркотики, стероиды и биоактивные добавки, признанные наркотическими веществами, растения, радиоактивные материалы, драгоценные камни, алмазы, (не прошедшие сертификацию), оружие, а также шпионская техника. Он отметил, что перечень таких препаратов утвержден правительством РФ. «Чтобы не оказаться на скамье подсудимых гражданам, желающим заказать, к примеру, лекарственные или ветеринарные препараты, следует внимательно ознакомиться с их составом на предмет того, не занесены ли его компоненты в перечень запрещенных в России веществ», — советует собеседник газеты. Ранее сообщалось, что в Мещанском районном суде столицы был арестован один из основателей онлайн-площадки по продаже наркотиков Hydra Market Дмитрия Павлова. Об этом говорится в электронной базе данных суда.