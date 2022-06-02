В Кремле опровергли мем про Путина и Петра Первого

02 июня 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков не считает, что Владимир Путин закрыл окно в Европу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не собирается разрывать отношения с Европой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя мем о том, что Петр Первый открыл окно в Европу, а президент РФ Владимир Путин — закрыл. «Никто ничего закрывать не планирует. Путин — глубокий знаток истории. Петр Первый оставил целый ряд заслуг. Многие руководители российского государства, и всех их Путин хорошо знает. Путин особенно высоко ценит роль личности Петра Первого в истории нашей страны», — отметил он на конференц-колле. Также Песков сообщил, что российский президент примет участие в праздновании 350-летия Петра Первого. «Этот юбилей он не обойдет стороной», — добавил пресс-секретарь. Из-за вынужденной спецоперации на территории Украины, направленной на денацификацию и демилитаризацию территории, страны ЕС, США, Канада, Япония и другие государства ввели против России более 10 тысяч санкций. Путин ранее заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Россия ответила на эти действия: так, российские власти составили список стран, признанных в РФ недружественными. Теперь организации РФ смогут платить долги кредиторам из них в рублях или другом порядке, который определит Банк России или Минфин. Помимо этого эти государства обязаны будут оплачивать российский газ рублями. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Россия не собирается разрывать отношения с Европой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя мем о том, что Петр Первый открыл окно в Европу, а президент РФ Владимир Путин — закрыл. «Никто ничего закрывать не планирует. Путин — глубокий знаток истории. Петр Первый оставил целый ряд заслуг. Многие руководители российского государства, и всех их Путин хорошо знает. Путин особенно высоко ценит роль личности Петра Первого в истории нашей страны», — отметил он на конференц-колле. Также Песков сообщил, что российский президент примет участие в праздновании 350-летия Петра Первого. «Этот юбилей он не обойдет стороной», — добавил пресс-секретарь. Из-за вынужденной спецоперации на территории Украины, направленной на денацификацию и демилитаризацию территории, страны ЕС, США, Канада, Япония и другие государства ввели против России более 10 тысяч санкций. Путин ранее заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Россия ответила на эти действия: так, российские власти составили список стран, признанных в РФ недружественными. Теперь организации РФ смогут платить долги кредиторам из них в рублях или другом порядке, который определит Банк России или Минфин. Помимо этого эти государства обязаны будут оплачивать российский газ рублями.