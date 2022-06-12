Вузы России примут выпускников из Мелитополя 13 июня 2022 в 03:43 Размер текста - 17 + Вузы РФ выделяют квоты для выпускников Мелитополя Фото: Алексей Андронов © URA.RU Несколько российских вузов выделили квоты для жителей Мелитополя. Об этом доложила директор департамента образования и науки города Елена Шапурова. «Процентов 60 точно [смогут поступить в российские вузы]», — передает ТАСС слова Шапуровой. Отмечается, что квоты для выпускников выделили 12 вузов. Ранее URA.RU рассказало что Россия готова принять студентов, потерявших места в вузах ЕС. Россияне, отчисленные из европейских университетов из-за санкций, смогут продолжить образование в России бесплатно. Ряд стран ввели масштабные санкции против РФ после начала ее спецоперации по демилитаризации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, спецоперация имеет цель избавить от геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов Украины. Как отмечал лидер РФ, усилившееся санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и на сами недружественные страны. Так, например, в США заявили о начале худшего за последние 50 лет энергетического кризиса. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Несколько российских вузов выделили квоты для жителей Мелитополя. Об этом доложила директор департамента образования и науки города Елена Шапурова. «Процентов 60 точно [смогут поступить в российские вузы]», — передает ТАСС слова Шапуровой. Отмечается, что квоты для выпускников выделили 12 вузов. Ранее URA.RU рассказало что Россия готова принять студентов, потерявших места в вузах ЕС. Россияне, отчисленные из европейских университетов из-за санкций, смогут продолжить образование в России бесплатно. Ряд стран ввели масштабные санкции против РФ после начала ее спецоперации по демилитаризации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, спецоперация имеет цель избавить от геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов Украины. Как отмечал лидер РФ, усилившееся санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и на сами недружественные страны. Так, например, в США заявили о начале худшего за последние 50 лет энергетического кризиса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям