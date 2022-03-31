Россия готова принять студентов, потерявших места в вузах ЕС

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В РФ бесплатно обучат отчисленных из иностранных вузов студентов Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Отчисленные из европейских вузов студенты смогут бесплатно обучаться в России. Такое заявление сделали в Посольстве РФ.

«Россияне, вынужденные прервать учебу в европейских вузах из-за недружественных действий иностранных государств, смогут бесплатно получить высшее образование в России», — сообщается в telegram-канале Посольства. Учащиеся смогут занять как бюджетные, так и контрактные места, при этом стоимость обучения будет компенсирована за счет вуза.

Студенты будут сдавать упрощенные вступительные экзамены. В посольстве пообещали представить подробный порядок приема студентов в течение 10 дней.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ заявляла, что некоторые российские школьники и студенты, проживающие за рубежом, столкнулись с травлей. Жители Европы винят подростков в конфликте на Украине. Россия начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля 2022 года.

Позже в Минобрнауки РФ заявили о том, что выпускники школ из Донецкой и Луганской народных республик смогут поступить в российские вузы без ЕГЭ. Учащимся будут предоставлены квоты на образование для иностранных студентов. Эвакуация населения из Донбасса началась в феврале на фоне событий на Украине.

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Отчисленные из европейских вузов студенты смогут бесплатно обучаться в России. Такое заявление сделали в Посольстве РФ. «Россияне, вынужденные прервать учебу в европейских вузах из-за недружественных действий иностранных государств, смогут бесплатно получить высшее образование в России», — сообщается в telegram-канале Посольства. Учащиеся смогут занять как бюджетные, так и контрактные места, при этом стоимость обучения будет компенсирована за счет вуза. Студенты будут сдавать упрощенные вступительные экзамены. В посольстве пообещали представить подробный порядок приема студентов в течение 10 дней. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ заявляла, что некоторые российские школьники и студенты, проживающие за рубежом, столкнулись с травлей. Жители Европы винят подростков в конфликте на Украине. Россия начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля 2022 года. Позже в Минобрнауки РФ заявили о том, что выпускники школ из Донецкой и Луганской народных республик смогут поступить в российские вузы без ЕГЭ. Учащимся будут предоставлены квоты на образование для иностранных студентов. Эвакуация населения из Донбасса началась в феврале на фоне событий на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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