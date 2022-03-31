Россия готова принять студентов, потерявших места в вузах ЕС

31 марта 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

В РФ бесплатно обучат отчисленных из иностранных вузов студентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Отчисленные из европейских вузов студенты смогут бесплатно обучаться в России. Такое заявление сделали в Посольстве РФ. «Россияне, вынужденные прервать учебу в европейских вузах из-за недружественных действий иностранных государств, смогут бесплатно получить высшее образование в России», — сообщается в telegram-канале Посольства. Учащиеся смогут занять как бюджетные, так и контрактные места, при этом стоимость обучения будет компенсирована за счет вуза. Студенты будут сдавать упрощенные вступительные экзамены. В посольстве пообещали представить подробный порядок приема студентов в течение 10 дней. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ заявляла, что некоторые российские школьники и студенты, проживающие за рубежом, столкнулись с травлей. Жители Европы винят подростков в конфликте на Украине. Россия начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля 2022 года. Позже в Минобрнауки РФ заявили о том, что выпускники школ из Донецкой и Луганской народных республик смогут поступить в российские вузы без ЕГЭ. Учащимся будут предоставлены квоты на образование для иностранных студентов. Эвакуация населения из Донбасса началась в феврале на фоне событий на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отчисленные из европейских вузов студенты смогут бесплатно обучаться в России. Такое заявление сделали в Посольстве РФ. «Россияне, вынужденные прервать учебу в европейских вузах из-за недружественных действий иностранных государств, смогут бесплатно получить высшее образование в России», — сообщается в telegram-канале Посольства. Учащиеся смогут занять как бюджетные, так и контрактные места, при этом стоимость обучения будет компенсирована за счет вуза. Студенты будут сдавать упрощенные вступительные экзамены. В посольстве пообещали представить подробный порядок приема студентов в течение 10 дней. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ заявляла, что некоторые российские школьники и студенты, проживающие за рубежом, столкнулись с травлей. Жители Европы винят подростков в конфликте на Украине. Россия начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля 2022 года. Позже в Минобрнауки РФ заявили о том, что выпускники школ из Донецкой и Луганской народных республик смогут поступить в российские вузы без ЕГЭ. Учащимся будут предоставлены квоты на образование для иностранных студентов. Эвакуация населения из Донбасса началась в феврале на фоне событий на Украине.