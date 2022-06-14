Посол Антонов обвинил США в стремлении к эскалации на Украине

15 июня 2022 в 07:32 Размер текста - 17 +

Анатолий Антонов высказался о поставке оружия Киеву Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский посол в США Анатолий Антонов назвал поставку реактивных систем залпового огня (РСЗО) на Украину стремлением США к эскалации конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе посольства. «Такие слова [о поставке РСЗО] можно расценивать как намерение Вашингтона идти на предельную эскалацию. Это было лишь сообщением, что у американцев нет устремлений к мировому регулированию», — заявил Антонов, информация опубликована в telegram-канале посольства. Он выразил обеспокоенность из-за поставок оружия Украине. США отправляют Украине вооружение и финансовую помощь из-за спецоперации РФ на Украине. Америка одобрила поставку РСЗО Киеву. Аналогичное решение приняли в Великобритании, сообщает «Ридус». Позже советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна хотела бы получить около 300 единиц этого оружия, передает «Национальная служба новостей». Он также признал, что российская артиллерия превосходит украинскую. Россия начала спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал целями демилитаризацию и денацификацию Украины. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Российский посол в США Анатолий Антонов назвал поставку реактивных систем залпового огня (РСЗО) на Украину стремлением США к эскалации конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе посольства. «Такие слова [о поставке РСЗО] можно расценивать как намерение Вашингтона идти на предельную эскалацию. Это было лишь сообщением, что у американцев нет устремлений к мировому регулированию», — заявил Антонов, информация опубликована в telegram-канале посольства. Он выразил обеспокоенность из-за поставок оружия Украине. США отправляют Украине вооружение и финансовую помощь из-за спецоперации РФ на Украине. Америка одобрила поставку РСЗО Киеву. Аналогичное решение приняли в Великобритании, сообщает «Ридус». Позже советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страна хотела бы получить около 300 единиц этого оружия, передает «Национальная служба новостей». Он также признал, что российская артиллерия превосходит украинскую. Россия начала спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал целями демилитаризацию и денацификацию Украины.