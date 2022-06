США создали новый альянс

В США сообщили о создании тихоокеанского альянса Фото: Владимир Андреев © URA.RU США совместно с Австралией, Японией, Новой Зеландией и Великобританией создали новую организацию по сотрудничеству в Тихом океане — Partners in the Blue Pacific (РВР). Альянс призван поддерживать приоритеты тихоокеанского региона, сообщается на сайте Белого дома. «Сегодня наши пять стран запустили всеобъемлющий неформальный механизм для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов — Partners in the Blue Pacific (PBP)», — говорится в объявлении. Организация обозначила свои главные задачи: 1. Работать на более эффективное достижение целей по поддержке приоритетов региона в соответствии с разрабатываемой Форумом Тихоокеанских островов стратегией на 2050 год; 2. Поддерживать тихоокеанский регионализм и налаживать связь между правительствами региона и властями стран-участниц PBP; 3. Расширять возможности сотрудничества между тихоокеанским регионом и остальным миром. В будущем PBP планирует расширить участие тихоокеанского региона в международных форумах.

