США создали новый альянс

США совместно с Австралией, Японией, Новой Зеландией и Великобританией создали новую организацию по сотрудничеству в Тихом океане — Partners in the Blue Pacific (РВР). Альянс призван поддерживать приоритеты тихоокеанского региона, сообщается на сайте Белого дома.
«Сегодня наши пять стран запустили всеобъемлющий неформальный механизм для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов — Partners in the Blue Pacific (PBP)», — говорится в объявлении. Организация обозначила свои главные задачи:
1. Работать на более эффективное достижение целей по поддержке приоритетов региона в соответствии с разрабатываемой Форумом Тихоокеанских островов стратегией на 2050 год;
2. Поддерживать тихоокеанский регионализм и налаживать связь между правительствами региона и властями стран-участниц PBP;
3. Расширять возможности сотрудничества между тихоокеанским регионом и остальным миром. В будущем PBP планирует расширить участие тихоокеанского региона в международных форумах.
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