24 июня 2022

США создали новый альянс

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В США сообщили о создании тихоокеанского альянса Фото:

США совместно с Австралией, Японией, Новой Зеландией и Великобританией создали новую организацию по сотрудничеству в Тихом океане — Partners in the Blue Pacific (РВР). Альянс призван поддерживать приоритеты тихоокеанского региона, сообщается на сайте Белого дома.

«Сегодня наши пять стран запустили всеобъемлющий неформальный механизм для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов — Partners in the Blue Pacific (PBP)», — говорится в объявлении. Организация обозначила свои главные задачи:

1. Работать на более эффективное достижение целей по поддержке приоритетов региона в соответствии с разрабатываемой Форумом Тихоокеанских островов стратегией на 2050 год;

2. Поддерживать тихоокеанский регионализм и налаживать связь между правительствами региона и властями стран-участниц PBP;

3. Расширять возможности сотрудничества между тихоокеанским регионом и остальным миром. В будущем PBP планирует расширить участие тихоокеанского региона в международных форумах.

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США совместно с Австралией, Японией, Новой Зеландией и Великобританией создали новую организацию по сотрудничеству в Тихом океане — Partners in the Blue Pacific (РВР). Альянс призван поддерживать приоритеты тихоокеанского региона, сообщается на сайте Белого дома. «Сегодня наши пять стран запустили всеобъемлющий неформальный механизм для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов — Partners in the Blue Pacific (PBP)», — говорится в объявлении. Организация обозначила свои главные задачи: 1. Работать на более эффективное достижение целей по поддержке приоритетов региона в соответствии с разрабатываемой Форумом Тихоокеанских островов стратегией на 2050 год; 2. Поддерживать тихоокеанский регионализм и налаживать связь между правительствами региона и властями стран-участниц PBP; 3. Расширять возможности сотрудничества между тихоокеанским регионом и остальным миром. В будущем PBP планирует расширить участие тихоокеанского региона в международных форумах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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